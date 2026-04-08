Raffinerie Dangote : une IPO panafricaine en préparation, les grandes bourses mobilisées

Les grandes places boursières du continent se sont retrouvées fin mars à Lagos pour définir les modalités d’une introduction en Bourse de la raffinerie Dangote, une opération transfrontalière ambitieuse pilotée par le Nigerian Exchange Group. L’objectif annoncé: préparer la cotation d’environ 10 % du capital de Dangote Refinery au deuxième trimestre 2026, en mobilisant simultanément investisseurs institutionnels et particuliers sur plusieurs marchés africains.

La réunion de travail, organisée à l’initiative du Nigerian Exchange Group, a posé les jalons d’une offre multi-marchés combinant ressources de différents centres financiers africains. Les échanges ont porté sur la structuration juridique et opérationnelle d’une IPO répartie entre places nationales et régionales, avec pour finalité d’assurer une mise en marché crédible et coordonnée.

Selon la presse locale, l’initiative a été conduite par Temi Popoola et Umaru Kwairanga et s’est appuyée sur des visites immersives du complexe pétrochimique afin d’évaluer le potentiel industriel et financier de la raffinerie. Les acteurs impliqués insistent sur la nécessité d’un dossier de cotation solide, étayé par des perspectives de revenus en devises et une projection de cash-flow susceptible d’attirer les fonds.

Participants, contraintes opérationnelles et adaptabilité des infrastructures

À la réunion de Lagos ont participé plusieurs places majeures du continent, notamment la Johannesburg Stock Exchange, la Ghana Stock Exchange, la Nairobi Securities Exchange et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). D’autres marchés d’Afrique de l’Ouest et de l’Est ainsi que des représentants de régulateurs ont pris part aux discussions, faisant de l’initiative un dossier à dimension véritablement panafricaine.

Les échanges ont porté sur des sujets techniques-clés: harmonisation réglementaire entre juridictions, synchronisation des calendriers de cotation, mécanismes de conversion et de règlement en devises, et procédures de transparence pour protéger les investisseurs de différents pays. Les participants ont aussi abordé la question des infrastructures de marché — plateformes de négociation, systèmes de règlement-livraison et interconnexion des chambres de compensation — nécessaires pour gérer une IPO de grande taille répartie sur plusieurs bourses.

Un point central identifié est la capacité d’absorption des marchés africains. La mise sur le marché d’environ 10 % du capital pourrait se heurter à une demande excédentaire dans un schéma multi-cotations, ce qui pose des choix d’allocation entre places et, éventuellement, la nécessité d’ajuster la taille de l’offre. Des pistes d’adaptation ont été évoquées, allant d’un accroissement de l’offre à une répartition fine par région et par catégorie d’investisseurs.

Parallèlement, des contacts ont été engagés entre la direction d’Aliko Dangote et le régulateur nigérian pour clarifier les modalités de levée de capitaux à l’échelle régionale et garantir la conformité des procédures de cotation. La raffinerie, décrite comme la plus grande installation à train unique au monde, présente l’intérêt stratégique de générer des revenus en devises, atout mis en avant auprès des investisseurs internationaux et locaux.

Le projet s’inscrit dans la dynamique de l’African Exchanges Linkage Project, une plateforme d’interconnexion des bourses encore en phase de déploiement