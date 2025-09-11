Rafa Benítez: « Salah est plus complet que Cristiano Ronaldo»

Invité à s’exprimer sur la chaîne YouTube Shoot for Love, l’ancien entraîneur du Real Madrid et de Liverpool, Rafa Benitez, a tranché le débat Salah vs CR7: « Ronaldo est peut-être le meilleur finisseur, mais Salah est plus complet. »

L’ancien entraîneur du Real Madrid et de Liverpool, Rafa Benítez, a relancé le débat en estimant que Mohamed Salah est un joueur plus complet que Cristiano Ronaldo.

Interrogé dans une émission diffusée sur la chaîne YouTube Shoot for Love, le technicien espagnol a toutefois nuancé son propos en reconnaissant que l’attaquant portugais restait un meilleur finisseur.

« Salah a été constant pendant tant d’années. Ronaldo est peut-être le meilleur finisseur, mais Salah est plus complet », a expliqué Benítez, cité par le site officiel de Liverpool. « À la fin, je sais où cela va finir [Ronaldo contre Messi], donc j’irai ici [avec Salah]. »

À titre de comparaison, Mohamed Salah a inscrit 323 buts et délivré 162 passes décisives en 657 apparitions en club et en sélection. Cristiano Ronaldo, lui, affiche des statistiques hors norme : 796 buts et 257 passes décisives en 1 057 matchs.