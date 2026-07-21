Qui est Désiré Henri Aïhou, nouveau juge à la Cour de justice de la CEDEAO ?

Magistrat, universitaire et spécialiste des finances publiques, le Béninois Désiré Henri Aïhou rejoint la Cour de justice de la CEDEAO. Nommé lors du sommet de Freetown, il siègera pendant quatre ans au sein de l’institution chargée de faire respecter le droit communautaire en Afrique de l’Ouest.

Le Bénin compte un nouveau représentant au sein des institutions de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Désiré Henri Aïhou a été nommé juge à la Cour de justice de l’organisation à l’occasion de la 69ᵉ session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, tenue le 19 juillet à Freetown, en Sierra Leone.

Peu connu du grand public, le nouveau juge est un magistrat de carrière qui a également mené un parcours universitaire. Avant sa nomination, il présidait la Chambre du contrôle des comptes des entreprises publiques au Conseil supérieur des comptes du Bénin. Au fil des années, il s’est forgé une solide réputation dans les domaines du droit des affaires, du contrôle des finances publiques et de la gouvernance.

À la Cour de justice de la CEDEAO, Désiré Henri Aïhou participera à l’examen des affaires soumises à la juridiction communautaire. L’institution est chargée d’interpréter les textes de la CEDEAO, de trancher les différends entre les États membres et les institutions de l’organisation, mais aussi d’examiner les recours introduits par des citoyens lorsqu’ils estiment que leurs droits garantis par les textes communautaires ont été violés.

Créée par le Traité révisé de la CEDEAO, la Cour joue un rôle central dans l’architecture juridique de l’organisation. Elle contribue à assurer une application uniforme du droit communautaire et à renforcer la protection des droits humains dans l’espace ouest-africain.

La nomination de Désiré Henri Aïhou intervient dans le cadre d’un renouvellement de plusieurs postes stratégiques au sein de la CEDEAO. Le même sommet a également vu le professeur béninois Nassirou Arifari Bako être désigné commissaire chargé du Développement humain et des Affaires sociales.

Avec cette désignation, Désiré Henri Aïhou rejoint le cercle restreint des cinq juges de la Cour de justice de la CEDEAO, où il représentera le Bénin pour les quatre prochaines années.