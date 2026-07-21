Gabriel, fils de Pierre et Frédérique de L’amour est dans le pré, répond aux critiques face caméra

Gabriel, adolescent fils de Pierre et Frédérique, le couple emblématique de la saison 7 de L’amour est dans le pré, a pris la parole publiquement pour répondre aux critiques récentes concernant sa présence dans les vidéos partagées par ses parents sur les réseaux sociaux. Lassé par certains commentaires accusant un malaise ou une contrainte, Gabriel a tenu à exprimer son ressenti et à clarifier sa position vis-à-vis de son engagement dans ces publications familiales.

Depuis plusieurs années, Pierre et Frédérique partagent régulièrement leur quotidien sur les réseaux sociaux, offrant à leurs abonnés un aperçu de leur vie après l’émission. Récemment, ils ont notamment fait parler d’eux en raison de difficultés financières liées à la tempête Nils, qui les a contraints à la vente de leur maison. Ces témoignages troublants ont suscité de nombreuses réactions, certaines plus bienveillantes, d’autres plus critiques, notamment sur la manière dont leur fils Gabriel est mis en avant dans leurs contenus numériques.

Face à ces réactions, des internautes ont suggéré que Gabriel n’était pas entièrement à l’aise ou même forcé d’apparaître dans ces vidéos. Pour mettre un terme à ces rumeurs, c’est l’adolescent lui-même qui a choisi de répondre en vidéo. Il a affirmé ce qu’il ressent réellement : “J’aime bien faire des vidéos avec ma mère, la diriger, faire son agent marketing, j’aime bien ça. Donc non, je ne suis pas gêné de parler sur les réseaux.” Il a conclu son intervention en exprimant son épuisement face à la haine parfois véhiculée sur les réseaux sociaux, déclarant : “Je voulais juste vous dire ça parce que j’en ai marre de voir sur les réseaux des messages de haine. Voilà.”

Pierre soutient publiquement son fils et précise les circonstances

Cette prise de parole spontanée de Gabriel a été applaudie par ses parents, notamment par Pierre. Dans un entretien accordé au magazine Gala, l’ancien candidat de L’amour est dans le pré a tenu à préciser que son fils était volontaire dans ces apparitions : “Gabriel est un adolescent. Quand il fait des vidéos avec nous, on ne lui demande rien.”

Pierre a également reconnu que le comportement parfois perçu comme détaché ou blasé de son fils pouvait s’expliquer par son âge : “Parfois, c’est vrai, il peut paraître blasé. Les gens qui sont régulièrement en contact avec un adolescent de cet âge savent ce que c’est.” Le père de famille a insisté sur le caractère non préparé de la vidéo dans laquelle Gabriel s’exprime, soulignant ainsi son authenticité : “Il a eu envie de se lâcher car il n’aime pas qu’on s’en prenne à sa famille. Tout cela n’était pas prévu. Son message a été publié tel quel. C’était spontané et très bien fait.”

Au-delà de ce contexte conflictuel, Pierre a partagé avec émotion son admiration pour son fils. Il a évoqué avec fierté son parcours scolaire et sa vie sociale : “Il suscite la sympathie. Parmi ses amis, il y a toujours deux ou trois garçons qui sont un peu en marge des autres. Gabriel tient absolument à les avoir à ses côtés. Il n’oublie jamais ceux qui sont seuls.”

L’émission L’amour est dans le pré, diffusée sur M6 depuis 2006, reste un rendez-vous apprécié pour sa tonalité authentique. Cette diffusion régulière des moments privés de la famille de Pierre et Frédérique sur les réseaux sociaux continue d’attirer l’attention des internautes, qui suivent les évolutions et partagent leurs avis sur ce couple devenu emblématique grâce à cette télé-réalité inspirée du programme britannique Farmer Wants a Wife.