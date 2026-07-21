Joris Laurencin, 21 ans, s’est ôté la vie près du domicile familial en Isère après un harcèlement raciste présumé

Saint-Jean-de-Bournay (Isère) — Le jeune Joris Laurencin, 21 ans, est décédé après s’être donné la mort près du domicile familial. Sa famille affirme que le jeune homme était victime depuis plusieurs mois d’un harcèlement à caractère raciste et qu’une agression présumée survenue le 30 juin aurait contribué à son geste ; elle a lancé un appel à témoins et les investigations sont en cours.

Selon les proches qui se sont confiés à France 3, Joris subissait des insultes racistes répétées. Ces propos, rapportés par la famille, comprenaient des injures visant la couleur de sa peau et son origine, des faits que ses proches estiment avoir affecté profondément son état psychologique.

La famille a livré des témoignages directs sur l’état de souffrance du jeune homme et relate des échanges avec son père au cours desquels Joris évoquait un complexe lié à sa peau. Ces récits sont au cœur des éléments transmis aux médias et constituent la base de la demande d’information adressée au public.

« Il regrettait sa peau mate »

Les proches citent notamment des insultes comme « sale bougnoule » et « sale Arabe », qu’ils disent avoir entendues à l’encontre de Joris à plusieurs reprises. D’après leurs déclarations, l’exposition répétée à ces propos a contribué à un malaise croissant et à une dégradation de son équilibre émotionnel.

La famille rapporte par ailleurs qu’une agression présumée aurait eu lieu le 30 juin, lors d’une soirée organisée à Saint-Jean-de-Bournay. Selon les témoignages familiaux, Joris aurait été déshabillé de force, frappé et insulté par un groupe de personnes. Ces faits sont présentés par les proches comme s’inscrivant dans la continuité d’un harcèlement subi depuis plusieurs mois.

Deux semaines après cette soirée, Joris s’est donné la mort. Les allégations relatives à des violences et à des insultes racistes émanent de la famille et sont évoquées dans le cadre des investigations ouvertes pour éclaircir les circonstances de son décès.

Déterminés à obtenir des éléments de preuve et des récits complémentaires, les proches ont lancé un appel à témoins afin de reconstituer le déroulé de la soirée du 30 juin et d’identifier d’éventuels participants ou témoins oculaires. Ce type d’appel vise à recueillir des témoignages, des photos ou des vidéos susceptibles d’apporter des éléments objectifs à l’enquête.

Les déclarations familiales ont été relayées par France 3, qui a donné la parole aux proches dans les jours qui ont suivi le décès. À ce stade, les faits tels que décrits par la famille restent à confirmer par les enquêteurs chargés d’établir la réalité des violences alléguées et leur éventuel lien avec la mort de Joris.

Les circonstances exactes des faits dénoncés par la famille et leur éventuel lien avec le décès de Joris Laurencin devront être établis par l’enquête.