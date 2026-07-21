TPMP : Jean-Marc Sylvestre, ancien chroniqueur de Cyril Hanouna, est décédé

Jean-Marc Sylvestre, journaliste économique emblématique et ancien chroniqueur de l’émission Touche pas à mon poste (TPMP), est décédé à l’âge de 79 ans des suites d’une longue maladie, selon les informations relayées ce mardi 21 juillet 2026. Fort d’une carrière riche et reconnue dans le paysage médiatique français, il s’était notamment illustré en tant qu’éditorialiste économique pour le site Atlantico.fr depuis plus de quinze ans. Sa disparition marque une perte importante pour le journalisme économique et audiovisuel en France.

À travers un hommage rendu par Jean-Sébastien Ferjou, fondateur et directeur de la publication d’Atlantico, Jean-Marc Sylvestre est salué comme « un homme de rires, d’enthousiasme, de colères aussi soudaines que vite passées ». Ferjou souligne également son amour pour la vie et sa détermination à en vivre toutes les expériences, rappelant le soutien admirable de sa compagne Coco durant sa maladie, ainsi que sa famille et ses enfants.

Né à Alençon dans l’Orne, Jean-Marc Sylvestre a débuté sa carrière en 1973 dans le journalisme économique au sein de la rédaction du magazine L’Expansion. Économiste formé, il s’est rapidement imposé comme une figure incontournable des médias, travaillant pour plusieurs chaînes et publications dont La Cinq et France 3. Toutefois, c’est à TF1 qu’il a véritablement marqué les esprits, menant plusieurs émissions phares dédiées à l’économie, telles que Les Rendez-vous de l’entreprise entre 1997 et 2001, puis Les Coulisses de l’économie jusqu’en 2008.

Jean-Marc Sylvestre, figure médiatique et chroniqueur de Cyril Hanouna

En 2008, il est nommé directeur adjoint de l’information de TF1 et LCI, poste qu’il occupe jusqu’en 2010 avant de rejoindre CNews. Son passage sur cette chaîne le conduit ensuite vers C8, où il intègre l’équipe de chroniqueurs de l’émission Touche pas à mon poste, animée par Cyril Hanouna. En septembre 2024, lors de la dernière rentrée de l’émission avant la suppression annoncée de la chaîne C8 au printemps 2025, Jean-Marc Sylvestre rejoint officiellement la bande de Baba en tant que chroniqueur.

Sa présence sur ce plateau lui donne l’occasion de revenir publiquement sur des propos ayant suscité la polémique, concernant notamment le montant supposé de sa retraite. Auparavant, dans une interview accordée à Jordan de Luxe, il avait déclaré toucher une retraite mensuelle d’environ 9 000 euros, une affirmation accompagnée d’une remarque sur le caractère modeste de cette somme. Puis, lors de son passage à TPMP, il tente d’atténuer la controverse en qualifiant ses déclarations de maladresse humoristique.

Jean-Marc Sylvestre apparaît pour la dernière fois à l’écran dans une interview réalisée en mai 2026, diffusée par l’association Des étoiles dans la mer, qui œuvre pour le financement de la recherche médicale et la sensibilisation au glioblastome, une tumeur cérébrale agressive. Ce soutien est pertinent dans le contexte de sa maladie puisque, après avoir combattu avec succès un cancer de la prostate plusieurs années auparavant, c’est finalement cette pathologie qui a conduit à son décès.