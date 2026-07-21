Le Béninois Damien Mama nommé Représentant spécial adjoint de l’ONU en RDC

Le Béninois Damien Mama accède à de nouvelles responsabilités au sein des Nations Unies. Il a été nommé Représentant spécial adjoint du Secrétaire général en République démocratique du Congo, Coordonnateur résident et Coordonnateur humanitaire. Cette fonction de haut niveau lui confère un rôle central dans l’action politique, humanitaire et de développement de l’ONU dans le pays.

Le diplomate béninois Damien Mama a été nommé Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo. Il assumera parallèlement les responsabilités de Coordonnateur résident et de Coordonnateur humanitaire du système onusien dans le pays.

La plateforme officielle du Groupe des Nations Unies pour le développement durable le présente désormais comme « Deputy Special Representative of the Secretary-General », Coordonnateur humanitaire et Coordonnateur résident en RDC. Cette nomination le fait accéder au rang de Sous-Secrétaire général dans la hiérarchie des Nations Unies.

Damien Mama occupait depuis le 1er mars 2023 le poste de Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement en RDC. Il assurait également, par intérim, les fonctions de Coordonnateur résident et de Coordonnateur humanitaire, notamment dans le contexte de la réponse aux crises sécuritaires et sanitaires affectant l’est du pays.

Une fonction stratégique au sein du dispositif de l’ONU

Le nouveau poste de Damien Mama combine trois responsabilités. En sa qualité de Représentant spécial adjoint du Secrétaire général, il travaillera au sein de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, aux côtés de la direction de la MONUSCO.

Comme Coordonnateur résident, il aura la charge de coordonner les agences, fonds et programmes des Nations Unies intervenant dans les domaines du développement, de la gouvernance, de la santé, de l’éducation, de la lutte contre la pauvreté et de la réalisation des Objectifs de développement durable.

Son mandat de Coordonnateur humanitaire le placera également au centre de la réponse aux déplacements de populations, aux conflits armés, aux épidémies, à l’insécurité alimentaire et aux autres urgences touchant des millions de personnes en RDC. Le poste constitue ainsi le point de liaison entre les dimensions politique, humanitaire et de développement de l’action onusienne.

Ces derniers mois, Damien Mama s’est notamment impliqué dans la coordination de la riposte à l’épidémie d’Ebola. En juin 2026, il s’était rendu en Ituri pour évaluer les opérations et renforcer l’appui des partenaires humanitaires aux efforts conduits par les autorités congolaises.

Le responsable béninois dispose de plus de 25 années d’expérience dans le développement international, l’assistance humanitaire, la consolidation de la paix, l’appui aux politiques publiques et la gestion de programmes dans des contextes fragiles.

Avant son affectation en RDC, il avait été Coordonnateur résident des Nations Unies au Burundi. Il avait été nommé à ce poste en septembre 2021 par le Secrétaire général António Guterres, avec l’approbation du gouvernement burundais.

Damien Mama a également servi comme Coordonnateur résident et Représentant résident du PNUD au Togo. Son parcours au sein de l’ONU comprend des fonctions à la MONUSCO en RDC, à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, au Soudan du Sud et au sein de l’ancienne Opération des Nations Unies au Burundi.

Il a notamment été directeur de la stabilisation et du relèvement à la MINUSMA, Représentant résident adjoint du PNUD au Togo, conseiller en politiques et en planification au Soudan du Sud ainsi que coordonnateur électoral régional au Burundi.

Avant de rejoindre les Nations Unies, Damien Mama avait travaillé avec des organisations non gouvernementales en Afrique de l’Ouest sur des programmes liés à la gouvernance, à l’éducation civique et à la sécurité alimentaire.

Il est titulaire d’un master en gestion du développement de l’Université de la Ruhr à Bochum, en Allemagne, ainsi que d’un diplôme supérieur en géographie et aménagement du territoire obtenu à l’Université d’Abomey-Calavi, au Bénin. Il parle couramment le français et l’anglais.