Mercato: Florentino Pérez freinerait le dossier Rodri au Real Madrid

Malgré l’intérêt de Rodri pour un retour en Espagne, un transfert vers le Real Madrid ne semble pas d’actualité. Selon plusieurs sources, Florentino Pérez s’opposerait à toute tentative de recrutement du milieu de terrain de Manchester City.

L’avenir de Rodri continue d’alimenter les rumeurs du mercato. Si le milieu de terrain de Manchester City serait séduit par l’idée d’un retour en Espagne, la piste menant au Real Madrid se heurterait à un obstacle de taille : Florentino Pérez. D’après les informations relayées par le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, le président du club madrilène ne serait pas favorable à l’arrivée de l’international espagnol et aurait écarté toute possibilité d’ouvrir des négociations avec Manchester City cet été.

Rodri, qui a déjà évolué sous les couleurs de l’Atlético de Madrid avant de rejoindre la Premier League, verrait pourtant d’un bon œil un retour en Liga, avec le Real Madrid comme destination privilégiée. Pendant ce temps, le nouvel entraîneur madrilène, José Mourinho, poursuit la préparation de la saison avec son groupe, sans renfort au poste de milieu défensif. De son côté, Manchester City ne compte pas laisser partir l’un de ses joueurs majeurs sans réagir. Le club anglais a soumis à Rodri une nouvelle offre de prolongation de contrat afin de sécuriser son avenir. Son bail actuel arrive à échéance à l’été 2027.

Sur son compte X, Fabrizio Romano a résumé la situation : « Rodri souhaite revenir en Espagne et rêve de rejoindre le Real Madrid. C’est une tendance claire depuis plusieurs mois. En parallèle, Florentino Pérez a toujours fermé la porte à cette opération et à toute négociation cet été. Manchester City a, de son côté, présenté une nouvelle offre de prolongation, qui est sur la table depuis avril. » À ce stade, un départ de Rodri vers le Real Madrid paraît donc peu probable, même si le dossier pourrait évoluer dans les prochains mois en fonction des décisions du joueur et des deux clubs.