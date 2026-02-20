Quentin Fillon Maillet a ajouté une nouvelle médaille olympique à son palmarès vendredi 20 février 2026 en décrochant le bronze de la mass start des Jeux Olympiques d’hiver, terminant derrière Johannes Dale et Sturla Lægreid. Ce podium, obtenu au terme d’une épreuve où le Français a connu une défaillance au tir, porte à neuf le nombre de médailles olympiques de l’athlète jurassien de 33 ans, un total qui fait de lui le sportif français le plus récompensé de l’histoire des Jeux, été et hiver confondus.

Lors de la mass start, Quentin Fillon Maillet est sorti quatrième à l’issue du dernier tir après une erreur. À ce moment-là, il accusait six secondes de retard sur la troisième place, occupée jusque-là par l’Allemand Philipp Horn. Malgré ce contretemps, le Français est parvenu à revenir sur ses concurrents et à s’installer sur la troisième marche du podium, obtenant ainsi la première médaille de bronze de sa carrière aux Jeux.

Au micro de France Télévisions, l’athlète a commenté sa performance en soulignant la qualité de son ski et ses regrets sur le tir. « Je pense que c’est ma plus belle prestation en ski. J’ai 36 secondes d’avance sur le deuxième skieur. Après, je n’ai pas fait une grosse performance sur le tir », a-t-il déclaré dans un premier temps. Plus tard, il a ajouté : « Ça fait quand même une troisième place, une neuvième médaille et une quatrième sur ces Jeux Olympiques. Je suis content aujourd’hui ! Je savais que ça allait aller très vite sur les skis. Le but, c’était d’attaquer dans la grosse bosse. C’était cool, mais après je m’en veux car il y a trop d’erreurs sur le tir. »

François Fillon et le questionnement autour d’un éventuel lien familial

Le nom de Fillon est porté par plusieurs personnalités en France et suscite parfois des interrogations sur d’éventuels liens de parenté. À 71 ans, François Fillon a occupé plusieurs postes au sein du monde politique français. Selon les éléments rapportés, il a dirigé des ministères tels que celui des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité entre 2002 et 2004, puis celui de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche entre 2004 et 2005. En 2007, il est devenu Premier ministre sous la présidence de Nicolas Sarkozy, fonction qu’il a exercée pendant cinq ans.

Ces derniers jours, l’ancien chef du gouvernement fait à nouveau l’actualité judiciaire : il a été définitivement condamné dans l’affaire dite « Penelopegate ». La condamnation empêche François Fillon de se présenter à l’élection présidentielle de 2027 et de participer à toute élection avant 2030, selon les décisions de justice mentionnées dans les sources.

Quant aux origines familiales, les traces publiquement disponibles situent la famille de François Fillon à l’ouest de la France — son père né en Vendée et une mère originaire du Pays basque — tandis que Quentin Fillon Maillet est issu d’une famille de l’est du pays, dans le Jura. À ce jour, aucun lien de parenté entre les deux hommes n’a été établi dans les documents consultés.

Dans le Jura, le nom de Quentin Fillon Maillet est désormais présent dans le paysage local : le gymnase Quentin-Fillon Maillet a été inauguré en mai 2023 et, depuis l’été précédent, une rue porte son nom à Champagnole, au sud de Besançon, rappelle le Dauphiné Libéré.