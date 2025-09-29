Quatre morts dans l’attaque d’une église mormone au Michigan

En Brève

Dimanche 28 septembre, une fusillade survenue pendant un office dans une église mormone de Grand Blanc Township, dans le Michigan, a fait au moins quatre morts, a annoncé la police. Deux autres corps ont été découverts dans les décombres, portant le bilan à quatre, a déclaré le chef de la police de Grand Blanc, William Renye. Le suspect, identifié comme Thomas Jacob Sanford, 40 ans, a été abattu par les forces de l’ordre huit minutes après le début de l’attaque ; l’église a par ailleurs été incendiée, ont précisé les autorités, qui n’ont pas évoqué de mobile.