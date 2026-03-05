PSG: Vitinha ferme la porte au Real Madrid

Courtisé par le Real Madrid et convoité sur le marché des transferts, Vitinha a assuré qu’il n’envisageait pas de quitter le Paris Saint-Germain, où il se dit pleinement épanoui.

Alors que le Real Madrid scrute activement le marché des transferts pour renforcer son entrejeu, une piste prioritaire semble déjà s’éloigner. Courtisé depuis plusieurs mois par le club madrilène, Vitinha a refroidi les ardeurs de la Maison Blanche en affichant publiquement son attachement au Paris Saint‑Germain.

En Espagne, plusieurs médias évoquaient pourtant un intérêt très concret pour le milieu portugais de 26 ans, considéré comme le profil idéal pour renforcer l’entrejeu merengue. Certains allaient même jusqu’à évoquer un accord de principe avec la direction parisienne qui aurait pu ouvrir la porte à un transfert estimé entre 90 et 100 millions d’euros. L’idée d’un nouveau défi semblait également séduire la capitale espagnole, d’autant que le joueur sort d’une période faste avec le club parisien.

Mais dans un entretien accordé à la chaîne portugaise Canal 11, l’ancien joueur du FC Porto a tenu à clarifier sa position. « Ce serait une bêtise de partir. Je ne pense pas que ce soit le mieux pour moi en ce moment », a confié l’international lusitanien, heureux de sa situation dans la capitale française.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2029, Vitinha assure se sentir pleinement épanoui au sein du club et de son vestiaire. Il a également fermé la porte à un éventuel départ vers le championnat saoudien, malgré les offres financières très attractives. Un message clair qui devrait pousser le Real Madrid à explorer d’autres options pour son milieu de terrain.



