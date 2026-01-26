PSG–Newcastle (Ligue des Champions J8) : l’UEFA nomme l’arbitre

Slavko Vincic sera l’arbitre de la rencontre PSG-Newcastle, programmée mercredi soir à 21h au Parc des Princes et diffusée sur Canal+Foot, a annoncé l’UEFA ce lundi dans la désignation des officiels pour les matches de la Ligue des Champions. Cet arbitrage intervient lors de la dernière journée de la phase de groupes de la compétition, et place un arbitre déjà connu du football français au centre d’une affiche très suivie.

Le Slovène de 46 ans retrouve ainsi la France après avoir officié la semaine passée lors de la défaite de l’Olympique de Marseille contre Liverpool. Slavko Vincic, qui dirige des rencontres européennes depuis plusieurs saisons, a été choisi pour superviser les débats entre le club parisien et l’équipe anglaise, une rencontre aux enjeux sportifs importants pour la suite de la saison en C1.

Vincic compte cette saison cinq matches de Ligue des Champions à son actif et totalise 46 rencontres dans cette compétition depuis la saison 2016-2017. Il avait déjà croisé le chemin du Paris Saint-Germain la saison passée en dirigeant la demi-finale aller face à Arsenal, expérience qui rapproche cet arbitrage de précédentes confrontations d’envergure pour le club de la capitale.

Un arbitre confirmé pour une affiche décisive

La nomination de Slavko Vincic s’inscrit dans la publication par l’UEFA de la liste des arbitres pour les rencontres européennes programmées mercredi soir. Recruté à plusieurs reprises pour des matches à haute intensité, Vincic apporte à la rencontre PSG-Newcastle une longue expérience sur la scène continentale, comme en témoignent ses 46 matches de Ligue des Champions depuis 2016-2017.

Ses cinq apparitions cette saison dans la compétition reflètent une confiance renouvelée de l’instance européenne à son égard pour encadrer des rencontres au plus haut niveau. L’UEFA, en lui confiant ce match au Parc des Princes, mise sur un arbitre habitué aux exigences et à la pression inhérentes aux confrontations internationales entre clubs majeurs.

Pour le Paris Saint-Germain, l’arrivée d’un arbitre déjà rencontré la saison précédente est un élément factuel à prendre en compte : Vincic avait dirigé la demi-finale aller face à Arsenal, expérience qui l’a mis en contact direct avec les cadres et les méthodes du club parisien. Du côté de Newcastle, la désignation confirme que l’arbitre slovène aura la charge de faire respecter les règles sur la pelouse dans un contexte de match décisif pour la qualification ou la hiérarchie du groupe.

La rencontre de mercredi, intégrée à la dernière journée de la phase de groupes, se jouera donc sous l’arbitrage d’un officiel au profil établi en C1. L’UEFA a rendu publique la liste des officiels ce lundi, quelques jours avant l’ensemble des matches programmés en milieu de semaine, permettant aux clubs et aux supporters de connaître l’identité de l’arbitre appelé à diriger cette affiche au Parc des Princes.