PSG: Achraf Hakimi ferme la porte au Real Madrid

Alors que des rumeurs annonçaient un retour d’Achraf Hakimi au Real Madrid, son agent a rapidement démenti toute velléité de départ. L’international marocain, lié au PSG jusqu’en 2029, reste concentré sur la Ligue des Champions et sa progression avec le club parisien.

Les rumeurs d’un retour d’Achraf Hakimi au Real Madrid ont agité les réseaux ce mardi, après des informations relayées par Radio Marca. Rapidement, l’agent du latéral marocain, Alejandro Camaño, est intervenu pour mettre fin aux spéculations. « Achraf est pleinement épanoui au PSG. Il est concentré sur la Ligue des Champions et souhaite emmener le club le plus loin possible », a expliqué Camaño à Winwin. « Son contrat court encore trois ans, et pour l’instant, il n’a aucune intention de partir. Il apprécie son entraîneur, ses coéquipiers et se sent bien dans le pays. L’idée d’un transfert au Real Madrid n’a jamais été à l’ordre du jour. »

Pour rappel, Hakimi, international marocain à 93 sélections, a prolongé son bail avec le PSG en février 2025 et restera lié au club de la capitale jusqu’en 2029. Une stabilité qui devrait rassurer les supporters parisiens et mettre fin aux rumeurs de départ prématuré.



