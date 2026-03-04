Prince William reste distant malgré la volonté de réconciliation du prince Harry

Six ans après le départ du prince Harry de la famille royale britannique, les rapports entre les deux frères restent marqués par des tensions. Le duc de Sussex affiche le souhait d’un rapprochement, tandis que le prince William semble maintenir ses distances.

Depuis la séparation, les parents d’Archie et Lilibet ont formulé plusieurs accusations visant des membres de la Couronne, ce qui a accentué le fossé entre William et Harry. D’après Russell Myers, rédacteur en chef de la rubrique royale du Mirror, les frictions seraient également perceptibles entre les deux couples, William et Catherine d’un côté, Harry et Meghan de l’autre.

Intervenant dans le podcast A Right Royal du magazine Hello, Russell Myers a qualifié la situation de « catastrophique » et a estimé que, selon les informations dont il dispose, la relation était rompue. Il a toutefois laissé la porte ouverte à une éventuelle évolution future, en précisant que d’autres priorités pesaient pour William et Catherine : ils ont trois jeunes enfants, George doit entrer au collège, et la santé du roi constitue une source d’inquiétude. Myers a ajouté que le souverain est actuellement sous traitement et que Catherine vient de terminer le sien.

Un conflit lié à la protection de Kate et Meghan, selon l’enquête de Russell Myers

Dans son ouvrage William & Catherine: The Intimate Story, paru le 26 février, Russell Myers rapporte qu’un désaccord autour des mesures de protection pour Kate Middleton et Meghan Markle aurait nourri la brouille entre les princes. L’auteur affirme que le duc de Sussex a demandé des mesures de sécurité après que son épouse ait été prise pour cible sur les réseaux sociaux en raison de ses origines métisses.

Selon les extraits cités par Myers, les conseillers du palais et les équipes de protection financées par le ministère de l’Intérieur n’auraient pas agi immédiatement, ces dernières ayant indiqué qu’une protection officielle serait envisagée seulement après le mariage de Meghan. Face à cette situation, Harry aurait sollicité l’intervention de son père et de son frère. D’après l’auteur, William a expliqué qu’il ne pouvait pas s’immiscer dans une décision gouvernementale, d’autant que les coûts incomberaient aux contribuables. Myers souligne par ailleurs que Catherine avait bénéficié de conseils non officiels du palais lorsqu’elle était la compagne de William et qu’elle avait droit à une protection permanente à partir de leurs fiançailles, et que le refus ultérieur d’aide de la part de William aurait déclenché une querelle prolongée.