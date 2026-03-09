Prince William parle de Kate pendant un atelier de pâtisserie

Le 5 mars dernier, le prince William s’est rendu en Cornouailles où il a pris part à un atelier de pâtisserie. Au cours de cette visite, il a visité une ferme puis une boulangerie, revêtu un tablier et tenté de préparer des pasties, spécialité salée en forme de demi-lune, tout en évoquant l’idée que son épouse pourrait lui venir en aide.

La famille royale traverse une période tendue depuis les révélations et l’arrestation du prince Andrew dans le cadre de l’affaire Epstein, mais le prince William poursuit ses engagements publics et maintient une apparence soignée lors de ses sorties officielles.

Selon un compte rendu relayé par The Express le 8 mars, l’activité culinaire a donné du fil à retordre à l’héritier du trône. Conscient de ses difficultés, il a admis accepter les critiques et a plaisanté en comparant le résultat de sa première tentative à une forme peu flatteuse. En s’efforçant de réaliser d’autres pasties, il a de nouveau rencontré des difficultés et a déclaré qu’il verrait là l’occasion d’appeler son épouse à la rescousse, ajoutant que cela lui plairait, remarque qui a ému les personnes présentes.

Un échange au Pays de Galles où Kate Middleton a provoqué la gêne du prince William

Le couple princier, marié depuis quatorze ans, s’est rendu au Pays de Galles le 26 février. Les deux membres de la famille royale, qui prennent des cours de gallois depuis plusieurs années, ont assisté à une séance d’apprentissage organisée au Gallery Cafe de Newtown. Sur place, Kate Middleton a lancé une boutade à l’idée d’être interpellés sur leur niveau de gallois, provoquant des éclats de rire.

Après cette plaisanterie, un participant a salué le niveau de William en gallois en le qualifiant de très bon. Kate a alors complété ce propos en louant son intelligence, ce qui a fait réagir le prince: il a baissé les yeux en affichant un large sourire, signe apparent d’embarras, selon Inbaal Honigman, experte en langage corporel, qui a commenté ces gestes auprès du magazine HELLO!. D’après elle, ce regard baissé révélait de la timidité tandis que le sourire montrait qu’il appréciait le compliment et en aurait souhaité davantage.