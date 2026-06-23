Maria Carolina de Bourbon-Siciles : ses parents ont inauguré le château pour son anniversaire il y a 10 ans

Maria Carolina de Bourbon-Siciles suscite depuis plusieurs mois l’intérêt du public, tant pour sa présence dans les cercles mondains que pour ses liens avec des personnalités médiatiques et politiques. Elle a été aperçue récemment en Corse et partage son temps entre plusieurs résidences de prestige.

Parmi ces adresses, un château situé à Saint-Tropez occupe une place particulière au sein de la famille Bourbon-Siciles. Protégée par des grilles et une longue allée de cyprès, la propriété dépasse la simple fonction de résidence secondaire et porte une forte valeur symbolique pour ses occupants.

La découverte de ce lieu a été déterminante pour le prince Charles de Bourbon des Deux-Siciles et son épouse Camilla Crociani, qui ont longtemps cherché une maison dans la région avant de tomber sur cette demeure Belle Époque dissimulée derrière la végétation.

Le domaine tropézien devenu havre familial

Selon les récits familiaux, l’acquisition n’a pas été immédiate : le propriétaire britannique a d’abord refusé de vendre et les négociations ont duré près de deux ans avant que la famille n’obtienne la propriété et n’en fasse son point d’ancrage dans le sud de la France.

Le domaine offre plusieurs équipements : piscine, terrain de pétanque et jardins soignés, et se trouve à courte distance du port tout en restant à l’abri de l’agitation grâce à sa végétation et à l’étendue de son terrain.

Le château, entouré de palmiers, est devenu un lieu de réception privilégié pour la famille pendant la saison estivale, où ils reçoivent amis et proches.

La propriété a été officiellement aménagée et ouverte le 23 juin 2016, date choisie pour coïncider avec l’anniversaire de Maria Carolina, qui fêtait alors ses 13 ans, a expliqué la princesse Camilla. Ce lancement conserve une portée symbolique pour la famille.

La résidence a également servi de cadre à plusieurs fêtes mémorables. L’été 2016, une soirée sur le thème du cirque, inspirée d’un échange avec Stéphanie de Monaco, a rassemblé de nombreux invités ; Maria Carolina et sa sœur Maria Chiara y ont participé à un numéro mêlant danse et acrobaties.

Maria Carolina répartit aujourd’hui son temps entre plusieurs villes et maisons familiales. Monaco constitue son principal point d’ancrage, où elle vit avec ses parents et où la famille est active lors des événements de la Principauté. Elle et sa sœur ont été officiellement introduites au Yacht Club de Monaco en juin 2025 par le prince Albert II.

La famille possède aussi un appartement à Paris offrant une vue sur la tour Eiffel, où les fêtes de fin d’année sont célébrées selon des traditions familiales. L’été, ils séjournent dans une villa à Porto Cervo, en Sardaigne, un lieu que Maria Carolina décrit comme propice à la quiétude.

Née à Rome le 23 juin 2003, Maria Carolina conserve des attaches dans la capitale italienne et y retourne régulièrement. À 23 ans, elle mène une vie partagée entre plusieurs pays et plusieurs demeures d’exception, et le château de Saint-Tropez reste, dix ans après son inauguration liée à son anniversaire, un symbole fort de l’histoire récente de sa famille.