Prince George : quel collège Kate et William ont-ils visité en secret

En septembre prochain, le prince George, âgé de 14 ans et aîné de Charlotte et Louis, entrera en collège après avoir terminé sa scolarité à la Lambrook School.

La piste la plus évoquée le place à l’Eton College, l’établissement fréquenté par son père, le prince William, mais aucune décision définitive n’a été annoncée.

Selon la journaliste Harriet Kean, pour The Daily Mail, les époux de Galles se seraient récemment rendus au Marlborough College, dans le comté de Wiltshire, établissement dont les frais sont indiqués à 60 000 livres sterling par an. Des témoins rapportent que des élèves ont été priés par un enseignant de se retirer dans la bibliothèque, où ils ont aperçu Kate et William sortir d’une voiture de standing et traverser la cour. L’école aurait par ailleurs présenté des activités extrascolaires, comme une répétition de chorale et une exposition d’art improvisée, pour permettre la visite. Il n’est pas confirmé qu’ils aient opté pour Marlborough.

Pourquoi le choix du prochain collège de George attire-t-il une telle attention ?

Le choix de l’établissement va au‑delà de la seule orientation scolaire : il est présenté comme une étape dans la préparation progressive aux futures fonctions royales. Selon les informations, ce débat sur l’école de rentrée 2026 oppose des considérations liées à la tradition royale et d’autres en faveur d’une approche plus contemporaine, le choix devant refléter la vision éducative que souhaitent adopter Kate et William pour leur fils.