Presidentielles de 2026 au Bénin: LD lance ce mercredi la procédure pour le choix de son candidat

Presidentielles de 2026 au Bénin: LD lance ce mercredi la procédure pour le choix de son candidat

Politique
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Boni Yayi au séminaire de formation des députés du parti Les Démocrates
Boni Yayi au séminaire de formation des députés du parti Les Démocrates
. .

Le parti d’opposition Les Démocrates a annoncé, ce mercredi 24 septembre 2025, le lancement officiel de la procédure de sélection de ses candidats pour les prochaines échéances électorales : les législatives et communales du 11 janvier 2026 ainsi que la présidentielle du 12 avril 2026.

La décision fait suite à une réunion de la coordination nationale tenue la veille au siège du parti. Pour conduire ce processus, deux comités ont été mis sur pied, dont le Comité national de candidature, organe central composé de quinze membres.

Sa composition reflète une représentativité élargie: chaque département y délègue un représentant, auxquels s’ajoutent un membre désigné par le président du parti, un autre par le secrétariat administratif, et un dernier par le secrétariat chargé des affaires électorales.

Ce comité sera chargé d’évaluer les dossiers de candidature, après la publication d’un appel officiel précisant les critères et modalités de participation. Comme lors de la présidentielle précédente – où la candidature de Reckya Madougou avait été rejetée –, les postulants seront auditionnés. Ces entretiens permettront d’apprécier leur parcours, leurs projets politiques et leurs stratégies de mobilisation des ressources pour la campagne.

Les missions du comité

Les comités ainsi mis sur pieds a pour mission d’étudier les dossiers de candidature selon des critères bien définis. Le calendrier prévoit l’ouverture du dépôt des candidatures pour la présidentielle du 10 au 14 octobre 2025, offrant ainsi quelques semaines supplémentaires aux militants intéressés pour affiner leurs dossiers.

Cette initiative de l’opposition intervient alors que la majorité présidentielle a déjà dévoilé son ticket électoral fin août. Elle sera représentée par Romuald Wadagni, candidat investi, et par Mariam Chabi Talata, sa colistière.

