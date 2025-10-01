Presidentielles de 2026 au Bénin: après Wadagni, Paul Hounkpè désigné par la FCBE

Au Bénin, la deuxiéme personnalité en lice pour les élections présidentielles de 2026 vient d’être connue.

Il a pour nom Paul Hounkpè, ancien ministre de Boni Yayi et secrétaire exécutif national du parti Force Cauris pour un Bénin émergent (FCBE).

Selon les informations de Les 4 Vérités, il vient en effet de bénéficier de la confiance de ses pairs pour porter les couleurs du parti contre le candidat de la mouvance et éventuellement contre celui des Démocrates.

Cette désignation marque une étape importante dans la stratégie du parti en vue de ce scrutin déterminant.

Ancien ministre sous Boni Yayi, ex-maire de Bopa et colistier du candidat FCBE à la présidentielle de 2021, Paul Hounkpè occupe depuis 2019 le poste de Secrétaire exécutif national du parti. À ce titre, il a conduit la formation avec un style marqué par la diplomatie politique et la recherche constante de consensus.

Son leitmotiv, selon son entourage, reste centré sur le développement, la prospérité et la promotion d’un climat de paix et d’unité nationale.

L’annonce de sa désignation ouvre ainsi une nouvelle phase dans le jeu politique béninois, où chaque camp affine sa stratégie à l’approche de l’échéance présidentielle.