Présidentielle ivoirienne 2025 : Vincent Toh Bi se lance officiellement dans la course

Vincent Toh Bi Irié, ancien préfet d’Abidjan, déposera ce mardi 26 août 2025 son dossier de candidature pour l’élection présidentielle prévue en octobre.

Sur sa page Facebook, il a écrit : « C’est aujourd’hui que nous déposons nos dossiers avec foi en Dieu et avec vos bénédictions, Peuple de Côte d’Ivoire. » Âgé de 56 ans et originaire de Dabou, Vincent Toh Bi a fait carrière dans la haute administration et la supervision des scrutins.

Reconnue pour son sérieux et sa proximité avec la société civile, sa candidature se présente comme une alternative aux partis traditionnels. Aux côtés du député Tiémoko Assalé, il a fondé l’Alliance pour la Justice, la Nation et l’Alternance (AJUNA), avec pour ambition de proposer une nouvelle voie politique. Dans ses discours, il prône une gouvernance participative centrée sur la justice sociale et la réconciliation nationale. « Nous voulons contribuer au bien-être des Ivoiriens, au développement, à la démocratie et à la paix », a-t-il souligné.

Vincent Toh Bi critique le système de parrainage électoral, qu’il juge restrictif pour l’expression démocratique et l’émergence de nouveaux acteurs. Avec plus de 12 millions d’électeurs attendus, sa candidature indépendante pourrait rebattre les cartes, même si sa capacité à mobiliser au-delà des grandes villes reste incertaine.

Pour lui, l’heure est à l’action : « Cela passera par votre confiance et par votre adhésion », a-t-il conclu, appelant ses soutiens à se préparer pour l’échéance d’octobre 2025.