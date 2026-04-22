Côte d’Ivoire : tensions au RHDP, Kobenan Kouassi Adjoumani hausse le ton contre les querelles internes

Depuis Bondoukou, au cœur du District du Zanzan, le ministre d’État Kobenan Kouassi Adjoumani a lancé un avertissement ferme aux militants du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), appelant à la fin des attaques internes et à l’unité du camp. S’exprimant lors d’une rencontre avec des jeunes des régions du Gontougo et du Bounkani, il a dénoncé les rivalités liées aux origines partisanes de certains cadres et rappelé que ces tensions peuvent nuire à l’image et à l’action du parti.

Adjoumani a souligné la diversité des trajectoires politiques au sein du RHDP : des responsables issus du PDCI-RDA, comme lui, côtoient des cadres venus du RDR, du MFA ou de l’UDPCI. Selon le ministre, la revendication exclusive d’un groupe d’être les « véritables » militants du RHDP, notamment par certains anciens du RDR, génère des frustrations et des comportements susceptibles d’affaiblir la cohésion interne.

Occupant la fonction de ministre d’État et conseiller spécial à la présidence, Kobenan Kouassi Adjoumani a rappelé que le chef de l’État souhaite rassembler « les enfants de Félix Houphouët-Boigny ». Il a invité les partisans à cesser les attaques interpersonnelles, estimant que le collectif et l’ordre doivent primer pour préserver le fonctionnement du parti et l’action gouvernementale.

Adjoumani détaille les risques politiques des divisions internes

Les querelles, parfois publiques et virulentes, donnent selon lui une image brouillée du RHDP et peuvent compliquer la mobilisation autour des projets du gouvernement. Le ministre a mis en lumière le lien entre la composition récente du gouvernement, la montée en visibilité de certains ministres et le sentiment, chez certains militants, que les nominations reflèteraient des arrangements qui leur sont défavorables.

Dans son intervention, Adjoumani a qualifié tous les militants du RHDP de « transfuges » au sens où l’appartenance au parti résulte de regroupements de familles politiques diverses, appelant de ce fait à supprimer les attaques fondées sur les origines partisanes. Il a insisté sur la nécessité de remettre l’intérêt collectif au-dessus des ambitions individuelles afin d’éviter la dispersion des énergies attendues pour l’action gouvernementale.

Intervenant dans le cadre d’une initiative locale, le ministre a participé au lancement d’une plateforme destinée à fédérer les acteurs et les forces vives du District du Zanzan. La plateforme vise à rassembler les énergies des départements du Gontougo et du Bounkani.