Présidentielle en Ouganda : journaliste agressé par la police lors d'un rassemblement de campagne

À une semaine de la présidentielle en Ouganda, l’agression filmée d’un journaliste de télévision prend une dimension politique. Lundi 5 janvier 2026, Ivan Mbadi a été violemment malmené par des policiers lors d’un déplacement de campagne de l’opposant Bobi Wine : la tête plaquée contre une voiture et son matériel de reportage détruit. Mardi, Bobi Wine a fermement condamné l’agression, dénonçant une attaque visant un journaliste « qui ne faisait que son travail ». L’incident s’inscrit dans une série d’attaques similaires visant des journalistes, en particulier ceux qui couvrent la campagne de l’opposition, alimentant les préoccupations sur la liberté de la presse à l’approche du scrutin.