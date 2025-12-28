Accueil En Brève Présidentielle en Centrafrique : le scrutin démarre

Présidentielle en Centrafrique: les opérations de vote ont débuté ce matin pour l’élection présidentielle, ouvrant une journée électorale organisée par les autorités en charge du scrutin. Les électeurs sont appelés à se rendre aux bureaux de vote installés sur l’ensemble du territoire afin d’exprimer leur suffrage, tandis que les dispositifs logistiques et de sécurité sont mobilisés pour assurer le bon déroulement du vote. Les résultats provisoires devraient être publiés après la clôture des opérations et le dépouillement des bulletins.