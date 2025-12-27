La suite après la publicité
Présidentielle au Congo-Brazzaville : le PCT presse Denis Sassou-Nguesso de se représenter

Le Parti congolais du travail (PCT), au pouvoir, a ouvert samedi à Brazzaville son congrès en présence d’environ 3 000 participants ainsi que des représentants des partis alliés et de l’opposition. Le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, a appelé le président Denis Sassou-Nguesso à se porter candidat à l’élection présidentielle prévue le 22 mars 2026, estimant que ce dernier, âgé de plus de 80 ans et cumulant plus de 40 ans à la tête du pays, reste le membre le plus expérimenté de la classe politique congolaise et le garant de la paix « qu’il construit tous les jours ».

