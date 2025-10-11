Présidentielle au Cameroun : plus de 08 millions d’électeurs attendus aux urnes

Plus de huit millions de Camerounais sont appelés à voter le 12 octobre pour élire le prochain président de la République, selon les données publiées vendredi par Elections Cameroon (ELECAM).

Le fichier électoral recense 8 010 464 électeurs, dont 34 411 inscrits dans 108 bureaux de vote à l’étranger. Parmi eux, 3 716 567 femmes et 4 293 897 hommes, répartis dans 31 653 bureaux de vote à travers le territoire national.

Trois régions concentrent à elles seules plus de la moitié du corps électoral : le Centre (1 471 272 inscrits), le Littoral (1 326 839 électeurs) et l’Extrême-Nord (1 242 151 inscrits).

La liste électorale affiche une progression notable de 1,4 million d’inscrits par rapport au scrutin présidentiel de 2018, qui comptait environ 6,6 millions d’électeurs. Au total, douze candidats, dont le président sortant Paul Biya, sont en lice pour cette élection.