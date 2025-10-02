Présidentielle 2026 : Paul Hounkpè ne peut pas obtenir les parrainages sans se compromettre selon Djima Ogbon

Le député de l’opposition, Djima Ogbon, membre du parti Les Démocrate s’est prononcé sur la candidature de l’ancien ministre Paul Hounkpè à l’élection présidentielle de 2026.

Intervenant sur la désignation de Paul Hounkpè comme candidat du parti Forces cauries pour un Bénin émergent (FCBE), le député Djima Ogbon, membre du parti Les Démocrates (LD), a exprimé de sérieux doutes quant à la capacité de cette formation à s’imposer dans la compétition électorale.

Selon lui, la démarche des FCBE est vouée à l’échec pour plusieurs raisons. D’abord, Djima Ogbon estime qu’« il est compliqué d’être un parti d’opposition et de bénéficier du parrainage de la mouvance présidentielle, si on ne prête pas flanc à un match amical ». En d’autres termes, le député considère que le parti de Paul Hounkpè ne pourra pas franchir le cap des parrainages sans se compromettre avec le pouvoir en place.

Ensuite, l’élu des Démocrates doute même de l’assise électorale de la formation. « Ce parti ne peut pas obtenir 10% sur le plan national, à plus forte raison prétendre participer sérieusement à la présidentielle et espérer une victoire », a-t-il affirmé.

Pour Djima Ogbon, la désignation de Paul Hounkpè ne constitue donc aucune menace pour son parti. « Les élections sont une affaire de calculs. Or aujourd’hui, le rapport de forces n’est plus favorable aux FCBE, qui s’affaiblissent de jour en jour », a-t-il déclaré, avant de conclure que « ce parti ne représente plus aucun intérêt pour l’heure ».