Présidentielle 2026: le retrait des formulaires de parrainage commence ce mardi avec des mesures strictes

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a fixé les modalités pratiques de retrait des formulaires de parrainage pour l’élection présidentielle de 2026.

Selon la décision publiée, chaque formulaire est unique, nominatif et hautement sécurisé. Il sera remis directement aux députés et maires concernés, sur présentation d’une pièce d’identité valide.

Aucun retrait par procuration ne sera accepté, afin de garantir l’authenticité et la traçabilité de l’acte de parrainage dans un contexte électoral jugé sensible.

La période retenue s’étend du 2 au 12 septembre 2025, exclusivement dans les locaux de la CENA. Tout retrait en dehors de ce délai sera impossible.

Le parrainage étant un préalable incontournable à la recevabilité des candidatures, cette mesure s’inscrit dans la volonté de l’institution d’assurer transparence et régularité à une étape cruciale du processus électoral.