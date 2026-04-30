Alassane Soumanou: « Le parti FCBE est loin de disparaître »

Face aux interrogations suscitées par la récente démission de Paul Hounkpè, premier responsable du parti Forces cauris pour un Bénin émergent, Alassane Soumanou, président d’honneur du parti, se veut rassurant.

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Invité sur Bip Radio, il a fermement écarté toute hypothèse de disparition de la formation politique. Pour l’ancien ministre, les turbulences internes ne sauraient être assimilées à un déclin irréversible.

« Le chemin de l’échec est parfois celui qui conduit à la victoire », a-t-il affirmé, estimant que le FCBE a joué un rôle déterminant dans la préservation de la démocratie béninoise. À ce titre, selon lui, le parti reste un acteur politique à part entière et ne peut être relégué au rang des formations en fin de parcours.

Alassane Soumanou relativise par ailleurs la portée des départs enregistrés. Il rappelle que le FCBE a déjà traversé des phases similaires par le passé. « Ce n’est pas la première fois qu’une personne démissionne du parti », souligne-t-il, insistant sur le caractère personnel de ces décisions. À ses yeux, nul ne peut contraindre un militant à rester lorsqu’il choisit de partir pour des raisons qui lui sont propres.

Sur le plan organisationnel, le président d’honneur annonce une étape décisive à venir. Le parti entend convoquer un conseil national afin de procéder à l’élection d’un nouveau secrétaire exécutif national. Une démarche qui, selon lui, s’inscrit dans le fonctionnement normal des instances et témoigne de la vitalité interne de la FCBE.

Alassane Soumanou réaffirme enfin la ligne politique de sa formation. La FCBE poursuivra, dit-il, sa mission en tant que parti d’opposition « participative, constructive et pacifique », déterminé à continuer d’exister dans le paysage politique béninois et à y jouer pleinement son rôle.