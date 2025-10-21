Présidentielle 2026: la Cour justifie le report de l’audience sur le parrainage contesté des Démocrates

Initialement prévue pour le lundi 20 octobre 2025, l’audience plénière sur le recours du Parti Les Démocrates concernant le parrainage du député Michel Sodjinou a été reportée à ce jeudi 23 octobre. Le report a été confirmé par la Cour constitutionnelle ce mardi 21 octobre 2025.

L’audience plénière tant attendue devant la Cour constitutionnelle du Bénin, dans le dossier opposant le Parti Les Démocrates au président du tribunal de Cotonou, n’a finalement pas eu lieu ce lundi 20 octobre. Saisie d’une requête du député Abdel Kamar Ouassagari, représentant du parti, la Cour a décidé d’accorder un délai supplémentaire de 72 heures pour le dépôt de nouvelles pièces dans le dossier relatif à l’invalidation du parrainage du député Michel Sodjinou.

La Cour constitutionnelle explique sa décision par la nécessité de permettre au requérant de produire des pièces complémentaires afin de garantir une instruction équitable du dossier. Selon la note publiée ce mardi 21 octobre sur la page Facebook de la Cour, cette décision vise à permettre au requérant de compléter les éléments de son dossier afin que la Haute juridiction statue en toute connaissance de cause. L’audience est donc reportée au jeudi 23 octobre 2025 à 10 heures.

« Cette décision fait suite à une demande du député Abdel Kamar Ouassagari, qui a sollicité un délai de 72h afin de compléter les pièces du dossier relatif à l’annulation du parrainage du député Michel Sodjinou » Cour constitutionnelle du Bénin

Du côté du parti d’opposition, ce report pourrait être accueilli comme un geste d’ouverture. « Il est essentiel que la Cour nous accorde le temps nécessaire pour produire les éléments complémentaires qui démontrent la validité du parrainage de notre collègue », a déclaré le député Ouassagari à la sortie de l’audience suspendue.

Le recours du parti conteste une ordonnance du tribunal de première instance de Cotonou ayant annulé la fiche de parrainage de Michel Sodjinou. Une annulation qui avait fait chuter le nombre de parrainages du parti à 27, soit un de moins que le seuil constitutionnel exigé pour présenter un candidat à la présidentielle.