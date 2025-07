Présidentielle 2026: la Céna fait une première entorse au calendrier électoral

C’était une étape attendue dans le processus électoral: la remise officielle des formulaires de parrainage aux députés et maires.

Prévue pour le jeudi 25 juillet 2025, cette activité inscrite au calendrier de la Commission électorale nationale autonome (Céna) n’a finalement pas eu lieu. Un report annoncé dans le silence, sans aucune explication officielle à ce jour. Du côté de l’opposition, ce premier couac dans le calendrier électoral, suscite des inquiétudes. Me Renaud Agbodjo a extériorisé ses inquiétudes le weekend écoulé dans une émission politique.

« Depuis 2016, jamais le processus n’a été violé si tôt. Pourquoi ce silence ? Que cache ce report ? », s’interroge Me Renaud Agbodjo, l’un des porte-parole du parti Les Démocrates qui soupçonne un manque de moyens financier pour organiser les élections.

Interrogé, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, tente de rassurer : « Ce n’est pas un problème de moyens. Le gouvernement finance toutes les élections depuis 2016. La Céna gère son agenda. »

Mais pour de nombreux citoyens et acteurs politiques, l’absence de communication autour d’un jalon aussi crucial fragilise la confiance. Le parrainage, obligatoire pour toute candidature à la magistrature suprême, est une procédure hautement sensible, dont le moindre fléchissement peut nourrir soupçons et frustrations