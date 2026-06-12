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Mondial 2026 : les compositions de le Canada – la Bosnie-Herzégovine a recuperer

Les compositions de départ du Canada et de la Bosnie-Herzégovine pour le match du Mondial 2026 au Toronto Stadium ne sont pas disponibles dans les données fournies.

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Illustration editoriale generee par IA.

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