Mondial 2026 : les compositions de le Canada – la Bosnie-Herzégovine a recuperer
Les compositions de départ du Canada et de la Bosnie-Herzégovine pour le match du Mondial 2026 au Toronto Stadium ne sont pas disponibles dans les données fournies.
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SOMMAIRE
Pour publier un article compositions, les onze titulaires des deux équipes doivent être récupérés auprès d’une source fiable et vérifiée le jour du match.
Calendrier Groupe B
Canada - Bosnie-Herzégovine Toronto Stadium
Groupe B A venir Compositions
Qatar - Suisse San Francisco Bay Area Stadium
Groupe B A venir
Suisse - Bosnie-Herzégovine Los Angeles Stadium
Groupe B A venir
Canada - Qatar Vancouver Stadium
Groupe B A venir
Suisse - Canada Vancouver Stadium
Groupe B A venir
Bosnie-Herzégovine - Qatar Seattle Stadium
Groupe B A venir
Groupe B
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Bosnie-Herzégovine
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Qatar
|0
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Suisse
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|0
|0
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