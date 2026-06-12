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Mondial 2026 : les compositions de le Canada – la Bosnie-Herzégovine a recuperer

Les compositions de départ du Canada et de la Bosnie-Herzégovine pour le match du Mondial 2026 au Toronto Stadium ne sont pas disponibles dans les données fournies.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Canada VS Bosnie-Herzégovine, le 12/06/2026 20:00, stade Toronto Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Pour publier un article compositions, les onze titulaires des deux équipes doivent être récupérés auprès d’une source fiable et vérifiée le jour du match.

Calendrier Groupe B
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Canada - Bosnie-Herzégovine Toronto Stadium
Groupe B A venir Compositions
Qatar - Suisse San Francisco Bay Area Stadium
Groupe B A venir
Suisse - Bosnie-Herzégovine Los Angeles Stadium
Groupe B A venir
Canada - Qatar Vancouver Stadium
Groupe B A venir
Suisse - Canada Vancouver Stadium
Groupe B A venir
Bosnie-Herzégovine - Qatar Seattle Stadium
Groupe B A venir

Groupe B

EquipeJGNPBPBCDiffPts
Bosnie-Herzégovine00000000
Canada00000000
Qatar00000000
Suisse00000000
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
19:07 Football : CDM 2026: les compos officielles de Canada – Bosnie
18:48 Football : Mondial 2026 : les compositions de le Canada – la Bosnie-Herzégovine a recuperer
19:07 CDM 2026: les compos officielles de Canada – Bosnie