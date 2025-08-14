Présidentielle 2026: Fred Adriano Houénou rencontre Bruno Amoussou dans le cadre de sa tournée de consultations

Fred Adriano Houénou, candidat à l’investiture du Bloc Républicain pour l’élection présidentielle de 2026, a été reçu en audience par le président Bruno Amoussou à son domicile de la Haie Vive, Pâte d’Oie, à Cotonou.

Cette rencontre s’inscrit dans la démarche du candidat visant à présenter les fondements de sa vision intitulée « Rénovation dans la Continuité » aux grandes figures de la République.

Le patriarche Bruno Amoussou a salué « la maturité d’analyse » et « la clarté de vision » exprimées par son hôte, rappelant l’importance de préserver les acquis enregistrés sous le leadership du président Patrice Talon.

Il a par ailleurs encouragé l’émergence d’une nouvelle génération de dirigeants capables de conjuguer expérience, innovation et sens de la responsabilité.

Pour sa part, Fred Adriano Houénou a réaffirmé sa volonté d’inscrire son action dans une continuité « éclairée », portée par l’exigence de résultats et le souci constant de l’équité.

« La force d’une Nation réside dans la capacité de ses enfants à tisser un lien vivant entre l’héritage et le renouvellement », a-t-il déclaré.

Cette rencontre marque une étape supplémentaire dans la série de consultations engagées par le candidat auprès de personnalités politiques et institutionnelles du pays.