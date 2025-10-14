Présidentielle 2026 au Bénin: un duo surprise reçu à la CENA ce mardi

La Commission électorale nationale autonome a enregistré ce mardi 14 octobre les dossiers de candidature d’un duo inattendu.

La Commission électorale nationale autonome a enregistré ce mardi le dossier de candidature pour le compte des élections présidentielles de 2026. Il s’agit des dossiers d’un duo inattendu.

Un scénario que personne n’avait vu venir. Alors que l’attention était rivée sur les duos annoncés des grandes formations politiques que sont le parti Les Démocrates et celui de la Force Cauris pour un Bénin émergent, c’est un tandem inattendu qui est venu dans la matinée de ce jour. Il s’agit d’un duo formé par Prince Anatole Ouinsavi et Agathe Bello.

Selon une publication de la télévision nationale sur sa page Facebook, Prince Anatole Ouinsavi brigue la magistrature suprême, tandis qu’Agathe Bello, sa colistière, se positionne pour le poste de vice-présidente de la République.

Arrivés à la CENA dans une atmosphère calme mais chargée de curiosité, les deux candidats ont été reçus par le personnel électoral et ont procédé, sous les caméras, à la formalité de dépôt de leur dossier.

À l’issue de l’enregistrement, le président de la CENA, Sacca Lafia, leur a remis un récépissé provisoire, symbole administratif de la réception du dossier. Une étape importante, mais non décisive comme le rappelle l’institution sur sa page officielle. Ce récépissé n’équivaut pas à une validation de candidature. Il s’agit d’un simple accusé de réception, dans l’attente de la vérification de la conformité du dossier.

Le duo candidats affirme être de la mouvance présidentielle et justifie leur candidature par le fait que la mouvance a plusieurs possibilités de parrainage. Le duo candidats s’engage à faire en sorte que la victoire soit du côté de la mouvance présidentielle.

Cette journée du 14 octobre 2025 marque le quatrième et dernier jour de dépôt des candidatures à la CENA. Le duo Ouinsavi–Bello devient ainsi le deuxième tandem à franchir cette étape cruciale, après celui de la mouvance présidentielle, Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata, qui avaient déposé leur dossier le lundi 13 octobre.

Du côté de l’opposition, les partis Les Démocrates (LD) et Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) sont toujours attendus au sein de l’institution.

Selon les dernières informations, les Démocrates ont finalement jeté leur dévolu sur l’avocat Renaud Agbodjo qui portera les couleurs du parti, accompagné de Jude Bonaventure Lodjou, ancien député et cadre du parti. Une décision prise à l’issue d’intenses tractations politiques jusqu’au petit matin de ce mardi.