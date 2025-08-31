PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
AccueilElections Générales 2026 au BéninPrésidentielle 2026 au Bénin: Romuald Wadagni désigné candidat de la mouvance
Bénin

Présidentielle 2026 au Bénin: Romuald Wadagni désigné candidat de la mouvance

Elections Générales 2026 au Bénin
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.de temps de lecture
Romuald Wadagni - Ministre de l’économie et des finances
Romuald Wadagni - Ministre de l’économie et des finances
- Advertisement -

Le choix est désormais officiel. Le ministre de l’Economie et des Finances Romuald Wadagni représentera la mouvance présidentielle à l’élection de 2026 au Bénin. Soutenu par l’Union Progressiste pour le Renouveau (UPR) et le Bloc Républicain (BR), l’actuel ministre des Finances sera accompagné de Mariam Chabi Talata Zimé Yérima, reconduite au poste de vice-présidente.

La majorité présidentielle a mis fin au suspense. Réunis autour du chef de l’État Patrice Talon, les deux grands blocs politiques de la mouvance ont unanimement désigné Romuald Wadagni comme candidat pour la présidentielle de mars 2026. Le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, considéré comme l’architecte de la discipline budgétaire du régime, portera les couleurs du pouvoir, aux côtés de la vice-présidente sortante, Mariam Chabi Talata.

- Publicité-

Âgé de 49 ans, ancien cadre du cabinet Deloitte, Wadagni incarne le renouveau générationnel voulu par Talon. Depuis 2016, il s’est imposé comme le visage de la rigueur économique avec des placements réussis d’euro-obligations, des refus d’allégements de dettes, lancement d’obligations durables. Son expertise a valu au Bénin une reconnaissance internationale, renforçant son attractivité auprès des bailleurs et des investisseurs.

Ses partisans le présentent dores et déjà. comme l’homme de la continuité et de la consolidation des réformes dans un contexte où les attentes sociales demeurent vives.

- Publicité-

La bataille électorale qui s’annonce sera donc cruciale pour savoir si Romuald Wadagni saura incarner non seulement la rigueur économique, mais aussi la fibre politique nécessaire pour convaincre les électeurs au premier tour prévu le 12 avril 2026.

- Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
EN CONTINU
Bénin

Présidentielle 2026 au Bénin: Romuald Wadagni investit candidat de la mouvance, Joseph Djogbénou réagit

Bénin

Bénin: l’ex-ministre Seidou Adambi réhabilité au sein du Bloc Républicain

Cuire sans détruire: les légumes, secrets de santé et de bien-être au Bénin

Ukraine: député abattu dans l’ouest, selon les autorités

Nouvelle-Calédonie: le Sénat coutumier rejette en l’état l’accord de Bougival

Modi à Tianjin pour le sommet de l’OCS

Bénin

« Le jour où nous ne serons plus de l’opposition, nous allons le déclarer », Idrissou Bako de la FCBE

Recrutement à la Douane béninoise: la liste des candidats retenus pour la phase sportive publiée

Bénin

Kétou: un ingénieur français retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel

Europe

Ligue 1: le groupe du PSG pour le déplacement à Toulouse

VOIR TOUS LES FLASHS