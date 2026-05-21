Cybercriminalité au Bénin: trois suspects interpellés avec de faux documents de voyage canadiens

La police républicaine a procédé à l’interpellation de trois personnes soupçonnées de faits de cybercriminalité, à l’issue d’une opération de surveillance menée le mercredi 20 mai 2026.

Les suspects sont deux apprentis staffeurs et un étudiant en droit, selon les informations communiquées par les forces de l’ordre.

Au moment de leur arrestation, une perquisition a été effectuée séance tenante, sous la supervision du commissaire Delphin Djossou. Cette opération a permis la saisie de plusieurs documents frauduleux et d’objets compromettants.

Les policiers ont découvert un faux passeport béninois, dont la page des données biographiques aurait été modifiée, deux fausses cartes d’identité canadiennes ainsi que neuf faux visas canadiens. D’autres éléments matériels, jugés suspects par les enquêteurs, laissent également penser que les mis en cause se livraient à des activités de cybercriminalité.

Les trois individus ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Ils ont été placés en garde à vue dans l’attente de la poursuite de la procédure.

Les suspects devraient être présentés au Centre national d’investigations numériques (CNIN), compétent pour la suite des investigations.

L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur du réseau et d’identifier d’éventuels complices.