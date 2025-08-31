Présidentielle 2026 au Bénin: Romuald Wadagni désigné candidat de la mouvance

- Advertisement -

Le choix est désormais officiel. Le ministre de l’Economie et des Finances Romuald Wadagni représentera la mouvance présidentielle à l’élection de 2026 au Bénin. Soutenu par l’Union Progressiste pour le Renouveau (UPR) et le Bloc Républicain (BR), l’actuel ministre des Finances sera accompagné de Mariam Chabi Talata Zimé Yérima, reconduite au poste de vice-présidente.

La majorité présidentielle a mis fin au suspense. Réunis autour du chef de l’État Patrice Talon, les deux grands blocs politiques de la mouvance ont unanimement désigné Romuald Wadagni comme candidat pour la présidentielle de mars 2026. Le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, considéré comme l’architecte de la discipline budgétaire du régime, portera les couleurs du pouvoir, aux côtés de la vice-présidente sortante, Mariam Chabi Talata.

Âgé de 49 ans, ancien cadre du cabinet Deloitte, Wadagni incarne le renouveau générationnel voulu par Talon. Depuis 2016, il s’est imposé comme le visage de la rigueur économique avec des placements réussis d’euro-obligations, des refus d’allégements de dettes, lancement d’obligations durables. Son expertise a valu au Bénin une reconnaissance internationale, renforçant son attractivité auprès des bailleurs et des investisseurs.

Ses partisans le présentent dores et déjà. comme l’homme de la continuité et de la consolidation des réformes dans un contexte où les attentes sociales demeurent vives.

La bataille électorale qui s’annonce sera donc cruciale pour savoir si Romuald Wadagni saura incarner non seulement la rigueur économique, mais aussi la fibre politique nécessaire pour convaincre les électeurs au premier tour prévu le 12 avril 2026.