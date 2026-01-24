Présidentielle 2026 au Bénin : pourquoi Romuald Wadagni reste ministre malgré sa candidature

À trois mois de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, la candidature de Romuald Wadagni, ministre d’État en charge de l’Économie et des Finances, continue d’alimenter le débat public. En cause : son maintien au gouvernement malgré sa désignation pour succéder à Patrice Talon. Face aux interrogations de l’opinion sur un éventuel usage des moyens de l’État, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a tenu à clarifier la position officielle.

Alors que le scrutin présidentiel du 12 avril 2026 approche à grands pas, le débat autour de la neutralité de l’État en période électorale refait surface. Désigné candidat de la majorité présidentielle pour succéder à Patrice Talon, Romuald Wadagni, actuel ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, reste en fonction à trois mois de l’échéance électorale. Une situation qui interroge une partie de l’opinion publique béninoise.

Au cœur des préoccupations, le risque d’utilisation des moyens de l’État à des fins de campagne. Une hypothèse que le gouvernement rejette fermement. Face à la presse ce vendredi 23 janvier 2026, Wilfried Léandre Houngbédji a tranché sans ambiguïté. Selon lui, aucune disposition légale n’impose à un ministre candidat à l’élection présidentielle de démissionner.

« Est-ce que nous avons dans nos texte une prescription légale qui demande que celui qui est candidat à la présidentielle, parce qu’il est au gouvernement, qu’il démissionne ? Non ».

Pour étayer son propos, le porte-parole a rappelé que certaines fonctions administratives, notamment au niveau préfectoral, imposent un retrait préalable avant toute candidature électorale. Mais ce principe ne s’applique pas aux membres du gouvernement. « Pour un ministre, il n’y a pas d’obligation formelle », a t- il déclaré.

De plus, si le cadre juridique autorise donc le maintien de Romuald Wadagni au gouvernement, la question morale reste posée. À cet effet, il a affirmé qu’ « au plan moral, ce qui compte, c’est de faire en sorte que celui qui est dans une position décisionnelle, donc gouvernementale, et qui est candidat, n’utilise pas les moyens de l’État ».

« Je vous donne la garantie que, dans le cas d’un État représentatif, s’il reste jusqu’au bout, vous ne verrez pas que les moyens de l’État auront été utilisés pour sa campagne », a poursuivi le secrétaire général adjoint du gouvernement.

Un ministre-candidat toujours actif

En attendant, Romuald Wadagni continue d’exercer pleinement ses fonctions ministérielles. Le Bénin a réalisé le 22 janvier 2026, une opération financière sur les marchés internationaux. Il s’agit d’une émission inaugurale de Sukuk souverain d’une maturité de sept ans, pour un montant de 500 millions de dollars US.

Pour rappel, Romuald Wadagni a été investi candidat de la mouvance présidentielle le 04 octobre 2025 à Parakou . Âgé de 49 ans, il affrontera dans les urnes le secrétaire exécutif national de la FCBE , Paul Hounkpè.