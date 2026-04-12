Présidentielle 2026 au Bénin: Paul Hounkpè dit ce qu’il ferait en cas d’échec

Les Béninois votent depuis la matinée de ce dimanche 12 avril 2026 dans le cadre de l’élection présidentielle. À l’issue du scrutin, deux duos de candidats doivent être départagés, dont celui formé par le ministre d’État Romuald Wadagni et Paul Hounkpè, candidat porté par le parti Force cauris pour un Bénin émergent.

Après avoir accompli tôt ce dimanche son devoir civique à Bopa , sa commune natale, l’ancien ministre Paul Hounkpè s’est exprimé sur son état d’esprit à l’issue du vote. Interrogé par les confrères de Bip Radio, le candidat s’est montré confiant quant à l’issue du scrutin, tout en évoquant l’hypothèse d’un éventuel échec.

Selon lui, l’acceptation des résultats dépendra du caractère transparent et équitable du processus électoral. « Pour ce qui est transparent et équitable, il est normal que, si c’est bien fait, nous acceptions les résultats. Si le déroulement ne pose aucun problème, ou si les problèmes posés sont mineurs, pas question de porter atteinte à l’équilibre de notre pays », a-t-il déclaré.

Paul Hounkpè a indiqué qu’un point serait fait afin d’évaluer l’impact d’éventuels incidents sur la qualité du vote. Il a par ailleurs affirmé être disposé, le cas échéant, à appeler son adversaire pour le féliciter si les résultats proclamés le donnent perdant, à condition que le scrutin se déroule dans la transparence.