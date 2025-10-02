Présidentielle 2026 au Bénin: le Parti Les Démocrates fixe la date de désignation de son duo candidats

Le Parti Les Démocrates (LD) tiendra son Conseil national le 11 octobre 2025 pour désigner officiellement le duo de candidats qui portera ses couleurs à la présidentielle de 2026. L’annonce a été faite ce jeudi 2 octobre par Dossou Guy Mitokpe.

Le Parti Les Démocrates fixe la date de désignation de son duo candidats. Ce rendez-vous politique, attendu depuis plusieurs semaines, permettra au parti d’opposition de clarifier ses ambitions dans la course à la magistrature suprême. « Nous avons vaincu », a écrit Dossou Guy Mitokpe dans une publication sur Facebook, en référence aux difficultés rencontrées dans la préparation de ce Conseil national.

Cette désignation doit mettre fin aux spéculations sur l’identité du ticket présidentiel du LD et tracer la ligne de bataille à moins d’un an du scrutin. La tenue de ce Conseil national s’annonce comme une étape déterminante pour la stratégie électorale de l’opposition.

À lire aussi : Présidentielle 2026 : Paul Hounkpè ne peut pas obtenir les parrainages sans se compromettre selon Djima Ogbon

Le Parti LD, principal adversaire du pouvoir en place, entend présenter un duo crédible et rassembleur capable de fédérer au-delà de ses bases. L’enjeu est d’autant plus crucial que les délais légaux pour le dépôt des candidatures approchent.