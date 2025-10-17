Présidentielle 2026 au Bénin: le parti Les Démocrates crie au sabotage électoral et pointe du doigt la Céna

Le parti Les Démocrates accuse la Commission électorale nationale autonome (Céna) d’entraver la validation du dossier de candidature de son duo Renaud Agbodjo – Jude Lodjou. Dans une déclaration lue ce vendredi 17 octobre 2025 par Guy Mitokpè, le parti évoque des “procédures opaques” et alerte sur une “menace réelle” pesant sur la sécurité de ses candidats.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Le Parti Les Démocrates (LD) a annoncé, ce vendredi 17 octobre, avoir complété le dossier de candidature de son duo présidentiel, composé de Maîtres Renaud Agbodjo et Jude Lodjou, en déposant la dernière fiche de parrainage exigée par la Céna. Mais, selon le parti, la procédure aurait été entachée d’irrégularités flagrantes et de pressions internes au sein de l’institution électorale.

Lors de la lecture de la déclaration à la presse, Guy Mitokpè, responsable à la communication du parti, a relaté le déroulement des faits. Selon lui, après le dépôt initial du dossier le 14 octobre, un récépissé provisoire avait été délivré, demandant une pièce manquante, une fiche de parrainage signée par le député Michel Sodjinou. Cette fiche, selon le communiqué, a été signée “librement et sans pression” et remise officiellement à la Céna ce vendredi à 9 heures, en présence du candidat Renaud Agbodjo et d’une délégation du parti.

À lire aussi : Présidentielle 2026: 2 médecins prêtent serment devant la Cour

Mais au moment de finaliser la procédure, les responsables de la Céna auraient suspendu la remise du document de complétude sous prétexte d’une “erreur” nécessitant la production d’une nouvelle fiche comportant “d’autres mentions”. Une exigence que le candidat Agbodjo a refusé, estimant qu’aucune fiche antérieure n’avait été modifiée de la sorte. Un constat d’huissier a été dressé pour consigner l’incident.

“Une confusion d’identité troublante” au cœur de la Céna

Le Parti Les Démocrates dénonce par ailleurs une “confusion troublante” autour de la présence d’un huissier présenté comme celui de la Céna, mais qui, selon la déclaration, se serait avéré être l’huissier personnel du député Michel Sodjinou. “Une telle confusion d’identité et de rôle, à un moment aussi crucial du processus électoral, ne peut qu’interroger sur la neutralité et la transparence de la Céna”, souligne la déclaration.

Selon le parti, malgré la régularité du dépôt, la Céna a finalement refusé de remettre la fiche signée, alimentant des soupçons de “manœuvres dilatoires”. “Cette attitude suscite de lourdes interrogations sur les pratiques internes de la Commission et sur les influences auxquelles elle pourrait être soumise”, a ajouté Guy Mitokpè.

À lire aussi : Parrainage de Sodjinou: le gouvernement rejette les accusations des Démocrates

Face à cette situation, le parti a annoncé avoir saisi la Cour constitutionnelle pour faire valoir ses droits. Il en appelle à la vigilance de la société civile, des partenaires internationaux et des citoyens “épris de démocratie” pour éviter toute “confiscation du processus électoral”.

Les Démocrates alertent sur la sécurité de leurs candidats

Dans la dernière partie de la déclaration, Les Démocrates affirment que la sécurité de leurs candidats serait menacée. “Cette alerte n’est pas à prendre à la légère, car le régime, comme en 2021, par les mêmes méthodes, s’en était pris à nos candidats. Vous connaissez la suite”, prévient le texte, sans donner plus de détails.

Le parti met le gouvernement face à sa responsabilité d’assurer la sécurité de tous les citoyens “sans considérations politiques”. “Les élections présidentielles ne se passeront pas sans le Parti Les Démocrates. Mobilisons-nous pour la restauration de la démocratie et de l’État de droit.”, précise le parti Les Démocrates.

À lire aussi : Présidentielle 2026: les coordonnateurs des Démocrates appellent Sodjinou à reconsidérer sa position