Présidentielle 2026 au Bénin: Judicaël Hounwanou choisi comme colistier de Paul Hounkpè

Au Bénin, le duo du parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) pour l’élection présidentielle de 2026 est désormais connu. Le candidat Paul Hounkpè, chef de file de l’opposition, a choisi comme colistier Judicaël Hounwanou, journaliste et acteur influent du monde des médias béninois.

Judicaël Hounwanou est journaliste au quotidien L’Informateur et occupe depuis juillet 2025 le poste de Secrétaire général de la Plateforme des Promoteurs et Acteurs pour le Développement des Médias (PADEM-Bénin). Consultant média du parti FCBE, il est connu pour son engagement en faveur du professionnalisme et de la liberté de la presse.

La quarantaine, il fait ainsi son entrée sur la scène politique nationale à un niveau stratégique, en tant que colistier de Paul Hounkpè, pour porter les couleurs de la principale formation d’opposition.

Une désignation obtenue après de longues tractations internes

Selon plusieurs sources proches du parti, la désignation du colistier n’a pas été un exercice aisé. Les critères internes fixés par la FCBE stipulent notamment que les candidats à la présidentielle ne doivent pas être positionnés sur les listes des élections communales et législatives du 11 janvier 2026.

Une disposition qui a conduit plusieurs cadres du parti à privilégier les législatives et communales, laissant la voie libre à Judicaël Hounwanou pour accompagner Paul Hounkpè. Le parti entend ainsi préserver ses chances de représentation parlementaire tout en maintenant une présence symbolique à la présidentielle.

Le duo Hounkpè–Hounwanou est attendu mardi 14 octobre 2025 au siège de la Commission électorale nationale autonome (CENA) pour le dépôt officiel de son dossier de candidature.

D’après des sources proches du parti, une investiture solennelle du duo est prévue le dimanche 19 octobre 2025 au Palais des Congrès de Cotonou, à la suite d’un Conseil national de la FCBE organisé le même jour.