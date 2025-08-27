PAR PAYS
Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire: une guérisseuse traditionnelle dépose sa candidature

Politique
Par Angèle M. ADANLE
Adissa Touré, guérisseuse traditionnelle
Adissa Touré, guérisseuse de profession originaire de Kolia, a déposé mardi 26 août 2025 son dossier de candidature auprès de la Commission électorale indépendante (CEI). Elle devient ainsi la 52ᵉ candidate à briguer la magistrature suprême.

L’annonce de la candidature d’Adissa Touré, connue pour ses pratiques de guérison dans le nord du pays, ne laisse personne indifférent en Côte d’Ivoire.

Sans programme politique détaillé, elle se présente avant tout comme une voix portée par le principe d’inclusion et la volonté de défendre les plus vulnérables. Dans un paysage politique dominé par des figures établies, son profil atypique retient l’attention.

Une candidature atypique dans un scrutin disputé

Dans un message publié sur sa page Facebook, la candidate a affirmé que son ambition repose sur la justice sociale. « Tout Ivoirien, sans distinction ethnique, politique ou religieuse, doit avoir accès aux services sociaux essentiels », a-t-elle déclaré. Pour elle, un gouvernement responsable doit garantir le bien-être économique et social des populations les plus fragiles.

Adissa Touré, qui avait déjà fait parler d’elle par ses séances de guérison présentées comme miraculeuses, veut désormais rivaliser avec le président sortant Alassane Ouattara et les autres poids lourds de la scène politique.

Si sa capacité à fédérer un large électorat reste incertaine, sa présence dans l’arène électorale illustre la pluralité croissante des candidatures.

Visiblement, on pet dire sans risque de se tromper qu’entre leaders traditionnels, mouvements citoyens et figures inattendues comme Adissa Touré, la présidentielle de 2025 en Côte d’Ivoire se dessine comme une compétition aux multiples visages.

