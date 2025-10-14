Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : le président de la CEI invite les électeurs à retirer leurs cartes
Le président de la Commission Électorale Indépendante (CEI), Ibrahime-Kuibiert Coulibaly, a exhorté ce lundi 13 octobre 2025 les électeurs ivoiriens à se rendre massivement dans les centres de retrait afin de récupérer leurs cartes d’électeur, document indispensable pour participer au scrutin présidentiel prévu le 25 octobre prochain.
En visite dans plusieurs centres à Abidjan, le président de la CEI s’est dit satisfait du bon déroulement de l’opération. « J’ai des impressions très positives. L’organisation est bien faite, les agents sont à leur poste, disciplinés, courtois et respectueux des procédures », a-t-il déclaré, saluant le professionnalisme et le sens du devoir des équipes mobilisées.
Ibrahime-Kuibiert Coulibaly a rappelé que la carte d’électeur constitue la preuve de la qualité d’électeur, conformément à l’article 5 du Code électoral. « Il est essentiel de venir la chercher », a-t-il insisté, avant de donner lui-même l’exemple en retirant sa propre carte, qu’il a brandie devant les médias.
Le président de la CEI a par ailleurs mis en garde contre les conséquences de l’inaction : « Si vous ne venez pas retirer votre carte, vous ne pourrez pas voter, ni pour la présidentielle, ni pour les législatives, ni pour les sénatoriales », a-t-il averti.
Soulignant l’importance pratique du document, il a expliqué que la carte d’électeur facilite le déroulement des opérations de vote. « Le numéro qu’elle contient permet de retrouver rapidement le votant et d’éviter les longues files d’attente. Le temps est précieux, car les opérations de vote ne durent que dix heures », a-t-il précisé.
Enfin, M. Coulibaly a lancé un appel au calme et au civisme tout au long de la période de retrait. « Il peut y avoir quelques incompréhensions, mais il faut rester logique : s’inscrire, c’est vouloir voter ; retirer sa carte, c’est affirmer sa volonté de participer à la vie démocratique de notre pays », a-t-il conclu.
