Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : le président de la CEI invite les électeurs à retirer leurs cartes

Le président de la Commission Électorale Indépendante (CEI), Ibrahime-Kuibiert Coulibaly, a exhorté ce lundi 13 octobre 2025 les électeurs ivoiriens à se rendre massivement dans les centres de retrait afin de récupérer leurs cartes d’électeur, document indispensable pour participer au scrutin présidentiel prévu le 25 octobre prochain.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

En visite dans plusieurs centres à Abidjan, le président de la CEI s’est dit satisfait du bon déroulement de l’opération. « J’ai des impressions très positives. L’organisation est bien faite, les agents sont à leur poste, disciplinés, courtois et respectueux des procédures », a-t-il déclaré, saluant le professionnalisme et le sens du devoir des équipes mobilisées.

Ibrahime-Kuibiert Coulibaly a rappelé que la carte d’électeur constitue la preuve de la qualité d’électeur, conformément à l’article 5 du Code électoral. « Il est essentiel de venir la chercher », a-t-il insisté, avant de donner lui-même l’exemple en retirant sa propre carte, qu’il a brandie devant les médias.

Le président de la CEI a par ailleurs mis en garde contre les conséquences de l’inaction : « Si vous ne venez pas retirer votre carte, vous ne pourrez pas voter, ni pour la présidentielle, ni pour les législatives, ni pour les sénatoriales », a-t-il averti.

Soulignant l’importance pratique du document, il a expliqué que la carte d’électeur facilite le déroulement des opérations de vote. « Le numéro qu’elle contient permet de retrouver rapidement le votant et d’éviter les longues files d’attente. Le temps est précieux, car les opérations de vote ne durent que dix heures », a-t-il précisé.

Enfin, M. Coulibaly a lancé un appel au calme et au civisme tout au long de la période de retrait. « Il peut y avoir quelques incompréhensions, mais il faut rester logique : s’inscrire, c’est vouloir voter ; retirer sa carte, c’est affirmer sa volonté de participer à la vie démocratique de notre pays », a-t-il conclu.