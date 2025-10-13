Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : le consulat du Bénin à Abidjan appelle ses ressortissants à la prudence

À moins de deux semaines de l’élection présidentielle du 25 octobre 2025, le climat politique s’échauffe en Côte d’Ivoire. Dans ce contexte tendu, le Consulat honoraire du Bénin à Abidjan a publié, ce dimanche 12 octobre, un communiqué exhortant ses ressortissants à la prudence, à la réserve et à la neutralité.

Le message s’adresse à la communauté béninoise résidant en Côte d’Ivoire, invitée à se tenir à l’écart de toute activité ou débat politique. Le consul rappelle que la discrétion, la sagesse et l’intégration sont des valeurs qui ont toujours caractérisé la diaspora béninoise dans le pays hôte.

Cet appel à la vigilance intervient alors que les tensions entre partisans du pouvoir et de l’opposition gagnent du terrain à l’approche du scrutin. Le consulat souligne que la sécurité et l’image de la communauté béninoise dépendent du respect scrupuleux de ces consignes.

Au-delà des recommandations pratiques, le communiqué revêt une dimension spirituelle. Le consul invite ses compatriotes à prier pour la paix et la sérénité du processus électoral, dans les mosquées comme dans les églises. Un geste fraternel qui vise à renforcer les liens d’amitié entre les peuples béninois et ivoirien, alors que plusieurs milliers de Béninois vivent et travaillent en Côte d’Ivoire.

La campagne électorale, ouverte vendredi, se déroule dans un climat électrique. Le samedi 11 octobre, des heurts ont éclaté dans plusieurs quartiers d’Abidjan après le maintien d’un appel à manifester lancé par l’opposition, malgré son interdiction par le préfet. Le ministère ivoirien de la Sécurité fait état de 237 interpellations, tandis que l’opposition annonce déjà de nouvelles mobilisations dans les jours à venir.