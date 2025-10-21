Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire: 187 observateurs en mission pour la CEDEAO

À quelques jours du scrutin présidentiel du 25 octobre 2025, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) renforce sa présence en Côte d’Ivoire avec une mission d’observation composée de 187 membres. Conduite par l’ancien vice-président nigérian Yemi Osinbajo, la délégation a pour mission de suivre le processus électoral afin d’en garantir la transparence et la crédibilité.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Dans le cadre de l’élection présidentielle du 25 octobre 2025, la CEDEAO a annoncé le déploiement de 187 observateurs sur l’ensemble du territoire national. La mission est dirigée par Yemi Osinbajo, ancien vice-président du Nigeria, figure respectée sur le plan diplomatique et politique.

« Notre équipe est ici pour observer les élections du 25 octobre. Nous représentons la CEDEAO dans sa mission officielle d’observation électorale », a déclaré Yemi Osinbajo à son arrivée à Abidjan.

Il a ajouté que cette présence vise à accompagner le peuple ivoirien et son gouvernement dans une étape démocratique décisive. « Nous espérons que ce scrutin sera un succès pour la Côte d’Ivoire, un pays important pour la CEDEAO, qui accueille environ huit millions de ressortissants venus d’autres États membres », a-t-il rappelé.

Selon un communiqué de l’organisation, la délégation se compose de 15 observateurs de long terme, 150 observateurs de court terme et 22 jeunes observateurs. Ces derniers seront répartis sur tout le territoire afin de suivre le bon déroulement du vote et d’évaluer le respect des normes démocratiques internationales.