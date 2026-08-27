Prépa Mondial U20 féminin 2026: le Bénin s’incline de peu face à la France

Les Amazones U20 ont livré une prestation encourageante ce jeudi à Clairefontaine, malgré leur défaite face à la France (3-2). Romaine Gandonou s’est notamment illustrée en inscrivant les deux buts béninois.

En préparation pour la Coupe du monde féminine U20 2026, la sélection béninoise poursuit sa montée en puissance en France. Opposées aux Bleuettes au Centre national du football de Clairefontaine, les joueuses d’Abdoulaye Ouzérou ont longtemps fait jeu égal avec leurs adversaires. Le Bénin a rapidement pris les devants. Dès la 11e minute, Romaine Gandonou a trouvé le chemin des filets pour donner l’avantage aux Amazones. La réaction française n’a toutefois pas tardé. Les Bleuettes ont renversé la situation avant la pause pour rejoindre les vestiaires avec une avance d’un but (2-1).

Au retour sur la pelouse, les Béninoises ont affiché davantage de détermination et ont été récompensées à la 74e minute. Gandonou, encore elle, s’est offert un doublé pour remettre les deux équipes à égalité. La France a finalement eu le dernier mot en inscrivant le but de la victoire à dix minutes du terme (3-2). Après deux larges succès contre Sarcelles (7-2) et Fleury U19 (6-0), le Bénin disputera un dernier match de préparation dimanche face au Paris FC U19.