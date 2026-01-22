Prépa Mondial 2026: le Ghana défie l’Allemagne en mars

Les Black Stars du Ghana se rendront en Europe fin mars pour un amical de prestige face à l’Autriche, avant d’enchaîner contre l’Allemagne dans le cadre de leur préparation à la Coupe du monde 2026.

Les Black Stars du Ghana effectueront un déplacement en Europe au mois de mars pour disputer un match amical international de prestige face à l’Autriche, dans le cadre de leur préparation à la Coupe du monde de la FIFA 2026. La rencontre est programmée pour le vendredi 27 mars 2026 au stade Ernst-Happel de Vienne, avec un coup d’envoi fixé à 17h00 GMT. Un rendez-vous de haut niveau pour la sélection dirigée par Otto Addo, qui entend se jauger face à une opposition européenne afin d’affiner ses automatismes à l’approche du Mondial.

Placés dans le groupe I de la Coupe du monde 2026, les Ghanéens auront fort à faire contre l’Angleterre, la Croatie et le Panama. Cette fenêtre internationale de mars doit ainsi permettre aux Black Stars d’évaluer la profondeur de leur effectif, leur équilibre tactique et leur niveau de préparation globale en vue d’un groupe annoncé relevé.

L’Autriche profitera également de cette confrontation pour peaufiner ses réglages. Les Autrichiens évolueront dans le groupe J, aux côtés de l’Argentine, championne du monde en titre, de l’Algérie et de la Jordanie, un tirage qui promet lui aussi un parcours exigeant.

Ce match face à l’Autriche sera le premier de deux rendez-vous confirmés pour le Ghana en mars. Trois jours plus tard, le lundi 30 mars 2026, les Black Stars croiseront le fer avec l’Allemagne lors d’un autre amical de très haut niveau. Deux tests majeurs qui devraient offrir au Ghana une montée en puissance physique et une meilleure lisibilité tactique, à mesure que se rapproche la Coupe du monde de la FIFA 2026.



