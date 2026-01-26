Premier League : Manchester United brise l’invincibilité d’Arsenal à l’Emirates

Manchester United a mis fin à l’invincibilité d’Arsenal à l’Emirates Stadium en s’imposant 3-2 dimanche lors de la 23e journée de Premier League, infligeant aux Gunners une défaite lourde de conséquences et marquant un tournant dans la course au titre.

La rencontre a débuté sur un coup du sort pour les Londoniens, qui ont ouvert le score à la suite d’un but contre son camp signé Lisandro Martínez. Les visiteurs ont toutefois su renverser la situation au fil d’un match rythmé et riche en rebondissements : trois buts inscrits par Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu et Matheus Cunha ont permis à Manchester United de reprendre l’avantage et de conserver la victoire malgré des tentatives de retour des locaux.

La seconde période a offert un scénario à suspense, marqué par une fin de match animée où Mikel Merino est parvenu à réduire l’écart pour Arsenal en fin de rencontre. Cette tentative de retour n’a toutefois pas suffi à empêcher la défaite des Gunners, qui voient leur série d’invincibilité à l’Emirates Stadium tomber après treize rencontres sans défaite dans leur propre enceinte.

Impact sportif et classement

Cette victoire revêt une portée historique : elle constitue la première victoire de Manchester United à l’Emirates Stadium depuis décembre 2017 et met un terme à un long cycle d’invincibilité pour Arsenal sur son terrain. Le succès permet aux coéquipiers de Bryan Mbeumo de gravir les places au classement et d’occuper désormais la quatrième position avec 38 points.

Pour Arsenal, la défaite représente un coup d’arrêt dans leur parcours en tête du championnat. Les Gunners voient leur avance fondre et se retrouvent désormais à 4 points des Skyblues, une situation qui relance la bataille pour les premières places à l’approche des prochaines journées de championnat.

Sur le plan collectif, la prestation de Manchester United a été saluée pour sa détermination et sa capacité à renverser une situation initialement défavorable. Les Red Devils, sous la houlette de Michael Carrick, ont su faire preuve de caractère pour emporter un succès crucial à l’extérieur, tandis qu’Arsenal devra désormais réagir pour ne pas laisser filer davantage de points dans la course au titre.

Le match, disputé dans une ambiance tendue à l’Emirates, laisse des enseignements pour les deux équipes : Manchester United reprend confiance et des places au classement, tandis qu’Arsenal est alerté sur la nécessité de se remobiliser rapidement pour préserver ses ambitions en Premier League.