Premier League J23 : Manchester United s’impose à l’Emirates face à Arsenal

Premier League, 23e journée — Dans un spectacle riche en rebondissements à l’Emirates Stadium ce dimanche, Manchester United a renversé Arsenal et signé une victoire spectaculaire 3-2. Un match indécis jusqu’aux dernières minutes, marqué par des arrêts décisifs, un but contre son camp, des erreurs défensives et un penalty manqué, qui a finalement permis aux Red Devils de s’imposer et de grimper au classement.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Les Gunners ont pris l’ascendant en début de rencontre et ont mis la pression sur la défense mancunienne, mais se sont heurtés à un gardien des visiteurs en état de grâce. À la 18e minute, Senne Lammens a réalisé un arrêt spectaculaire pour détourner de la tête une tentative de Martin Zubimendi, idéalement servi dans la surface. Malgré cette occasion repoussée, Arsenal a fini par ouvrir le score à la 29e minute sur un coup du sort : Lisandro Martínez a dévié le ballon dans ses propres filets et offert l’avantage aux locaux (1-0).

La réaction de Manchester United ne s’est pas fait attendre. À la 37e minute, une désorganisation défensive côté Arsenal a profité à Bryan Mbeumo, qui a su garder son sang-froid pour égaliser de près et ramener le score à 1-1 avant la pause. Au retour des vestiaires, les hommes dirigés par Michael Carrick ont gagné en intensité et ont pris l’avantage peu après l’heure de jeu.

Les temps forts de la seconde période et impact au classement

À la 51e minute, servi à l’entrée de la surface par Bruno Fernandes, Patrick Dorgu a déclenché une frappe puissante sous la barre qui a surpris le gardien adverse et donné l’avantage à Manchester United (1-2). Alors que la rencontre semblait se diriger vers une victoire mancunienne, Arsenal n’a pas renoncé et a trouvé les ressources nécessaires pour revenir au score en fin de match.

Après un ballon repoussé dans la surface, Mikel Merino a suivi l’action et a converti le rebond à la 84e minute, remettant les deux équipes à égalité (2-2). Mais le dernier acte de ce duel appartient aux visiteurs : trois minutes plus tard, Matheus Cunha a reçu une passe précise de Kobbie Mainoo et a enchaîné avec une frappe exceptionnelle dans le coin droit du but, scellant la victoire de Manchester United (2-3).

Ce succès précieux permet à Manchester United de remonter à la 4e place du classement de Premier League. De son côté, Arsenal voit l’écart avec Manchester City se réduire à seulement quatre points dans la course au titre, relançant ainsi les débats pour la suite du championnat.