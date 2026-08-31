Premier but en Premier League et polémique sur son âge pour l’Ivoirien Malick Yalcouyé

Auteur de son premier but en Premier League face à Chelsea, le jeune milieu ivoirien de Brighton a vu son âge officiel remis en cause sur les réseaux sociaux, avant une mise au point de son club formateur, l’Asec Mimosas.

Auteur de son tout premier but en Premier League, le milieu ivoirien de Brighton Malick Yalcouyé a participé, dimanche 30 août 2026, à la défaite spectaculaire de son équipe 4-3 face à Chelsea à Stamford Bridge. Le jeune joueur de 20 ans, décisif dans un match à rebondissements, s’est retrouvé dans la foulée au cœur d’une polémique en ligne sur son âge réel, alimentée par des internautes s’étonnant de son apparence physique.

Mené 3-0, Brighton avait réduit l’écart grâce à Yalcouyé, auteur d’une reprise de volley puissante après avoir participé à l’action du but précédent. Sur l’ensemble de la rencontre, l’Ivoirien s’est distingué par son volume de jeu et sa capacité à sortir du pressing adverse. Son entraîneur, l’Allemand Fabian Hürzeler, a salué sa prestation : « Nous savons depuis la présaison ce dont il est capable. C’est bien sûr un très jeune joueur, il doit encore progresser physiquement, mais il a montré de la personnalité en s’imposant dans un environnement exigeant », a-t-il déclaré après la rencontre.

Né le 18 novembre 2005 selon son état civil officiel, Malick Yalcouyé a vu son âge remis en question par plusieurs internautes après le match, en raison notamment d’une calvitie précoce jugée incompatible avec ses 20 ans. Sur les réseaux sociaux, le journaliste ivoirien Dobe Aboubacar a expliqué que le joueur souffre d’une alopécie chronique, à l’origine de cette perte de cheveux, et a rappelé qu’il appartenait à la même génération de formation que d’autres joueurs de l’Asec Mimosas, comme Oumar Diakité ou Bazoumana Touré.

L’Asec Mimosas, club formateur du joueur à Abidjan, est également intervenu pour mettre fin aux spéculations. Le club ivoirien a publié sur les réseaux sociaux plusieurs archives photographiques retraçant le parcours de Yalcouyé au sein de son académie MimoSifcom entre 2018 et 2026, documentant année après année sa progression jusqu’à son premier but en Premier League.

Un espoir déjà suivi de près en Côte d’Ivoire

Formé à l’Asec Mimosas, club qui a révélé plusieurs générations de joueurs ivoiriens, Malick Yalcouyé fait figure de l’un des grands espoirs du football ivoirien. Son transfert à Brighton, club connu pour miser sur de jeunes talents avant de les revendre à prix fort, l’a placé directement dans l’un des championnats les plus exigeants du monde, où sa performance face à Chelsea a confirmé le potentiel identifié dès la présaison par son entraîneur.